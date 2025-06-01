Пассажир поезда, на который обрушился мост, отказался от госпитализации

Один из пассажиров поезда, Владислав, следовавшего по маршруту Климов — Москва, на который обрушился автомобильный мост рассказал о своем самочувствии. О том, что произошло в Брянской области, он поделился с URA.RU.
«Болит шея и голова. Сильный удар, головой ударился, на боковом ехал», — сообщил URA.RU Владислав, один из пострадавших. По его словам, медицинскую помощь ему оказали на месте, а от госпитализации мужчина отказался. «Мне первую помощь оказали, снимок сделали и я отказался», — добавил собеседник URA.RU. Его супруга также не стала ложиться в больницу.
Ранее в результате обрушения автомобильного моста на пассажирский поезд вблизи Брянска 1 июня погибли семь человек, более 70 пассажиров получил травмы. Для семей погибших и родственников госпитализированных пострадавших организован бесплатный транспорт до Брянска.
Специалисты с помощью направленного взрыва полностью разрушили мост в Брянской области. На его месте будет возведен новый. Подробности — в онлайн-трансляции URA.RU.
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