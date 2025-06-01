Политолог объяснил, почему Украина проигрывает на поле боя, но срывает переговоры

Руководители киевского режима срывают мирные переговоры с Россией, назначенные на 2 июня в Стамбуле, потому что боятся не только политической, но и физической смерти в случае перемирия. Так объяснил URA.RU подрывы мостов в Брянской и Курской областях и атаки БПЛА в Мурманской и Иркутской областях накануне встречи делегаций в Турции замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.
Пока бои идут в сотнях километров от Киева, Зеленский и его окружение, включая главу офиса Андрея Ермака, могут быть уверены, что лично с ними ничего не случится, пояснил политолог. Более того, гарантии личной безопасности, которые им дал Запад, могут касаться только периода боевых действий.
«Перемирие не только выведет их из большой политики, но и может стать угрозой жизни для многих представителей нынешнего киевского режима. Террористические методы Украине не чужды — можем вспомнить убийство в Испании Андрея Портнова, который был соратником Зеленского, но, проиграв внутреннюю борьбу Ермаку, стал его врагом. Руководители киевского режима понимают, что такие методы могут применить не только против их оппонентов, но и против них самих», — сказал Семибратов.
Переговоры в Стамбуле запланированы на 2 июня. В Брянской и Курской областях 1 июня произошли взрывы на железнодорожных мостах. Под конструкцией в Брянской области в момент обрушения проходил поезд. Пострадал 71 человек, в том числе трое детей. Семь человек погибли. В Курской области подрыв привел к схождению с рельсов тепловоза с тремя пустыми грузовыми вагонами. Пострадали машинист и два помощника. Также ВСУ атаковали дронами аэродром в Мурманске и военную часть в Иркутскую области.
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