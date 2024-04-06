В Оренбургской области резко выросло число подтопленных домов

В Оренбургской области подтоплены 2556 жилых домов и 6886 приусадебных участков. Было эвакуировано 4208 человек. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.
«На 6 апреля в связи с активным снеготаянием и подъемом уровня рек в результате водосбросов в регионе подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков на территории 29 муниципальных образований в 102 населенных пунктах и 9 СНТ. Эвакуировано 4208 человек, в том числе 1019 детей; из них размещены в ПВР 427 человек, в том числе 132 ребенок», — сообщается в telegram-канале.
Ранее стало известно о том, что в Орске подтоплено порядка 600 домов. Среди тех 230 человек, кто находится в пунктах временного размещения, — 73 дети.
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