В Оренбургской области резко выросло число подтопленных домов

В Оренбургской области подтоплены 2556 домов и 6886 участков
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Паводок Затопленные дома Курган, паводок, затопленные дома, наводнение
Из-за подтопления в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 427 жителей Оренбургской области Фото:
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В Орске прорвало дамбу

В Оренбургской области подтоплены 2556 жилых домов и 6886 приусадебных участков. Было эвакуировано 4208 человек. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.

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«На 6 апреля в связи с активным снеготаянием и подъемом уровня рек в результате водосбросов в регионе подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков на территории 29 муниципальных образований в 102 населенных пунктах и 9 СНТ. Эвакуировано 4208 человек, в том числе 1019 детей; из них размещены в ПВР 427 человек, в том числе 132 ребенок», — сообщается в telegram-канале.

Ранее стало известно о том, что в Орске подтоплено порядка 600 домов. Среди тех 230 человек, кто находится в пунктах временного размещения, — 73 дети.

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В Оренбургской области подтоплены 2556 жилых домов и 6886 приусадебных участков. Было эвакуировано 4208 человек. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области. «На 6 апреля в связи с активным снеготаянием и подъемом уровня рек в результате водосбросов в регионе подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков на территории 29 муниципальных образований в 102 населенных пунктах и 9 СНТ. Эвакуировано 4208 человек, в том числе 1019 детей; из них размещены в ПВР 427 человек, в том числе 132 ребенок», — сообщается в telegram-канале. Ранее стало известно о том, что в Орске подтоплено порядка 600 домов. Среди тех 230 человек, кто находится в пунктах временного размещения, — 73 дети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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