Стало известно, сколько домов подтопило в Орске

Организовано 12 пунктов временного размещения для жителей подтопленных территорий
новость из сюжетаВ Орске прорвало дамбу
В Орске подтоплено порядка 600 домов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Сейчас подтоплено порядка 600 домов на 9 улицах», — заявили в telegram-канале
Ранее сообщалось о прорыве дамбы в Орске. Глава Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей пригородных поселков и СНТ эвакуироваться в связи с риском возможного подтопления из-за подъема реки Урал, передает RT.
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