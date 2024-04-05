Стало известно, сколько домов подтопило в Орске

МЧС: в Орске подтопило 600 домов

06 апреля 2024 в 07:23 Размер текста - 17 +

Организовано 12 пунктов временного размещения для жителей подтопленных территорий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Орске прорвало дамбу В Орске подтоплено порядка 600 домов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. «Сейчас подтоплено порядка 600 домов на 9 улицах», — заявили в telegram-канале ведомства . Там же отметили, что в 12 пунктах временного размещения сейчас находятся около 230 человек, среди которых 73 ребенка. Ранее сообщалось о прорыве дамбы в Орске. Глава Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей пригородных поселков и СНТ эвакуироваться в связи с риском возможного подтопления из-за подъема реки Урал, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Орске подтоплено порядка 600 домов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. «Сейчас подтоплено порядка 600 домов на 9 улицах», — заявили в telegram-канале ведомства. Там же отметили, что в 12 пунктах временного размещения сейчас находятся около 230 человек, среди которых 73 ребенка. Ранее сообщалось о прорыве дамбы в Орске. Глава Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей пригородных поселков и СНТ эвакуироваться в связи с риском возможного подтопления из-за подъема реки Урал, передает RT.