05 апреля 2024

Стало известно, сколько домов подтопило в Орске

МЧС: в Орске подтопило 600 домов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Куртамыш. Наводнение. Курган, куртамыш, наводнение
Организовано 12 пунктов временного размещения для жителей подтопленных территорий Фото:
новость из сюжета
В Орске прорвало дамбу

В Орске подтоплено порядка 600 домов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Сейчас подтоплено порядка 600 домов на 9 улицах», — заявили в telegram-канале ведомства. Там же отметили, что в 12 пунктах временного размещения сейчас находятся около 230 человек, среди которых 73 ребенка.

Ранее сообщалось о прорыве дамбы в Орске. Глава Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей пригородных поселков и СНТ эвакуироваться в связи с риском возможного подтопления из-за подъема реки Урал, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Орске подтоплено порядка 600 домов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. «Сейчас подтоплено порядка 600 домов на 9 улицах», — заявили в telegram-канале ведомства. Там же отметили, что в 12 пунктах временного размещения сейчас находятся около 230 человек, среди которых 73 ребенка. Ранее сообщалось о прорыве дамбы в Орске. Глава Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей пригородных поселков и СНТ эвакуироваться в связи с риском возможного подтопления из-за подъема реки Урал, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...