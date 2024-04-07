Слуцкий предложил ввести пожизненный запрет на въезд в РФ части мигрантов

08 апреля 2024 в 03:40 Размер текста - 17 +

Запрет на въезд в РФ осужденных мигрантов нужен для защиты граждан от потенциальных угроз (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Осужденным мигрантам могут ввести пожизненный запрет на въезд в Россию независимо от категории преступлений. Законопроект о подобной мере готовится к внесению в Госдуму фракцией ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого. «В настоящее время в миграционной политике в отношении осужденных иностранных граждан приняты меры по недопущению на определенный период въезда на территорию РФ. Законодательно установлена возможность вынесения решения о нежелательности пребывания в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства, в том числе находящегося в местах лишения свободы, что является основанием для запрета на въезд», — передает газета «Известия». Такие меры необходимы для защиты граждан от потенциальных угроз, сказано в тексте. Депутат Леонид Слуцкий подчеркнул важность ориентирования на опыт стран Азии в миграционной политике и подчеркнул, что экономический спад будет компенсирован качеством труда находящихся в стране людей. В начале февраля сообщалось, что число преступлений мигрантов в России сократилось на 3% в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Такое сокращение преступности говорит о том, что иностранные граждане в основном законопослушные, передает «Национальная служба новостей». Профессор Государственного университета управления Владимир Волох отмечает, что со стороны правоохранительных органов проведена большая работа, которую стоит отметить. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Осужденным мигрантам могут ввести пожизненный запрет на въезд в Россию независимо от категории преступлений. Законопроект о подобной мере готовится к внесению в Госдуму фракцией ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого. «В настоящее время в миграционной политике в отношении осужденных иностранных граждан приняты меры по недопущению на определенный период въезда на территорию РФ. Законодательно установлена возможность вынесения решения о нежелательности пребывания в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства, в том числе находящегося в местах лишения свободы, что является основанием для запрета на въезд», — передает газета «Известия». Такие меры необходимы для защиты граждан от потенциальных угроз, сказано в тексте. Депутат Леонид Слуцкий подчеркнул важность ориентирования на опыт стран Азии в миграционной политике и подчеркнул, что экономический спад будет компенсирован качеством труда находящихся в стране людей. В начале февраля сообщалось, что число преступлений мигрантов в России сократилось на 3% в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Такое сокращение преступности говорит о том, что иностранные граждане в основном законопослушные, передает «Национальная служба новостей». Профессор Государственного университета управления Владимир Волох отмечает, что со стороны правоохранительных органов проведена большая работа, которую стоит отметить.