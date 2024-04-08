Один человек погиб при обрушении моста в Смоленской области

08 апреля 2024 в 20:01 Размер текста - 17 +

В результате обрушения моста в Смоленской области погибла женщина Фото: Анна Майорова © URA.RU При обрушении Панинского моста в городе Вязьма Смоленской области погиб один человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС. «В результате обрушения моста в Смоленской области погибла женщина», — передает сообщение МЧС РИА Новости. ТАСС со ссылкой на медицинские службы сообщает, что количество пострадавших достигло шести человек. По информации telegram-канала «112», вероятной причиной обрушения моста стало его устаревание. Местные жители неоднократно обращались с просьбами к властям о ремонте моста. Шесть лет назад началась подготовка к проведению ремонтных работ, но проект так и не был реализован, передали в telegram-канале. В Смоленской области 8 апреля обрушился Панинский мост. Во время обрушения с моста упали грузовик и легковой автомобиль. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При обрушении Панинского моста в городе Вязьма Смоленской области погиб один человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС. «В результате обрушения моста в Смоленской области погибла женщина», — передает сообщение МЧС РИА Новости. ТАСС со ссылкой на медицинские службы сообщает, что количество пострадавших достигло шести человек. По информации telegram-канала «112», вероятной причиной обрушения моста стало его устаревание. Местные жители неоднократно обращались с просьбами к властям о ремонте моста. Шесть лет назад началась подготовка к проведению ремонтных работ, но проект так и не был реализован, передали в telegram-канале. В Смоленской области 8 апреля обрушился Панинский мост. Во время обрушения с моста упали грузовик и легковой автомобиль.