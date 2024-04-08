Один человек погиб при обрушении моста в Смоленской области

При обрушении Панинского моста в городе Вязьма Смоленской области погиб один человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС.
«В результате обрушения моста в Смоленской области погибла женщина», — передает сообщение МЧС РИА Новости. ТАСС со ссылкой на медицинские службы сообщает, что количество пострадавших достигло шести человек.
По информации telegram-канала «112», вероятной причиной обрушения моста стало его устаревание. Местные жители неоднократно обращались с просьбами к властям о ремонте моста. Шесть лет назад началась подготовка к проведению ремонтных работ, но проект так и не был реализован, передали в telegram-канале.
В Смоленской области 8 апреля обрушился Панинский мост. Во время обрушения с моста упали грузовик и легковой автомобиль.
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