Один человек погиб при обрушении моста в Смоленской области

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В результате обрушения моста в Смоленской области погибла женщина Фото:

При обрушении Панинского моста в городе Вязьма Смоленской области погиб один человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС.

«В результате обрушения моста в Смоленской области погибла женщина», — передает сообщение МЧС РИА Новости. ТАСС со ссылкой на медицинские службы сообщает, что количество пострадавших достигло шести человек.

По информации telegram-канала «112», вероятной причиной обрушения моста стало его устаревание. Местные жители неоднократно обращались с просьбами к властям о ремонте моста. Шесть лет назад началась подготовка к проведению ремонтных работ, но проект так и не был реализован, передали в telegram-канале.

В Смоленской области 8 апреля обрушился Панинский мост. Во время обрушения с моста упали грузовик и легковой автомобиль.

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При обрушении Панинского моста в городе Вязьма Смоленской области погиб один человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС. «В результате обрушения моста в Смоленской области погибла женщина», — передает сообщение МЧС РИА Новости. ТАСС со ссылкой на медицинские службы сообщает, что количество пострадавших достигло шести человек. По информации telegram-канала «112», вероятной причиной обрушения моста стало его устаревание. Местные жители неоднократно обращались с просьбами к властям о ремонте моста. Шесть лет назад началась подготовка к проведению ремонтных работ, но проект так и не был реализован, передали в telegram-канале. В Смоленской области 8 апреля обрушился Панинский мост. Во время обрушения с моста упали грузовик и легковой автомобиль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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