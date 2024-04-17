Дело о гибели экс-главреда «Газеты.Ru» Бабаевой передано в суд Крыма

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Интервью со Светланой Бабаевой. Екатеринбург, бабаева светлана
Светлана Бабаева погибла в октябре 2022 года на полигоне в Крыму Фото:

В суд было передано уголовное дело о гибели руководителя подразделения медиагруппы «Россия сегодня» в Симферополе и бывшего главного редактора интернет-издания «Газета.Ru» Светланы Бабаевой. Об этом рассказал ее муж Евгений Двоскин.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Симферопольский районный суд Республики Крым для рассмотрения по существу», — заявил Евгений Двоскин. Его слова приводит РИА Новости.

Дело заведено по статье «Причинение смерти по неосторожности», добавил он. Двоскин уточнил, что обвиняемый — Игорь Малев. Заседание суда назначено на 15 мая.

Бабаева погибла в конце октября 2022 года. Это произошло на одном из полигонов в Крыму. Там она занималась военно-спортивной подготовкой. В СМИ писали, что причиной смерти стала пуля, которая отрикошетила. Двоскин заявил, что его жена погибла от рук другого человека, опровергнув слова о самостреле.

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В суд было передано уголовное дело о гибели руководителя подразделения медиагруппы «Россия сегодня» в Симферополе и бывшего главного редактора интернет-издания «Газета.Ru» Светланы Бабаевой. Об этом рассказал ее муж Евгений Двоскин. «Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Симферопольский районный суд Республики Крым для рассмотрения по существу», — заявил Евгений Двоскин. Его слова приводит РИА Новости. Дело заведено по статье «Причинение смерти по неосторожности», добавил он. Двоскин уточнил, что обвиняемый — Игорь Малев. Заседание суда назначено на 15 мая. Бабаева погибла в конце октября 2022 года. Это произошло на одном из полигонов в Крыму. Там она занималась военно-спортивной подготовкой. В СМИ писали, что причиной смерти стала пуля, которая отрикошетила. Двоскин заявил, что его жена погибла от рук другого человека, опровергнув слова о самостреле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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