Дело о гибели экс-главреда «Газеты.Ru» Бабаевой передано в суд Крыма

17 апреля 2024 в 12:15 Размер текста - 17 +

Светлана Бабаева погибла в октябре 2022 года на полигоне в Крыму Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В суд было передано уголовное дело о гибели руководителя подразделения медиагруппы «Россия сегодня» в Симферополе и бывшего главного редактора интернет-издания «Газета.Ru» Светланы Бабаевой. Об этом рассказал ее муж Евгений Двоскин. «Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Симферопольский районный суд Республики Крым для рассмотрения по существу», — заявил Евгений Двоскин. Его слова приводит РИА Новости. Дело заведено по статье «Причинение смерти по неосторожности», добавил он. Двоскин уточнил, что обвиняемый — Игорь Малев. Заседание суда назначено на 15 мая. Бабаева погибла в конце октября 2022 года. Это произошло на одном из полигонов в Крыму. Там она занималась военно-спортивной подготовкой. В СМИ писали, что причиной смерти стала пуля, которая отрикошетила. Двоскин заявил, что его жена погибла от рук другого человека, опровергнув слова о самостреле. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В суд было передано уголовное дело о гибели руководителя подразделения медиагруппы «Россия сегодня» в Симферополе и бывшего главного редактора интернет-издания «Газета.Ru» Светланы Бабаевой. Об этом рассказал ее муж Евгений Двоскин. «Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Симферопольский районный суд Республики Крым для рассмотрения по существу», — заявил Евгений Двоскин. Его слова приводит РИА Новости. Дело заведено по статье «Причинение смерти по неосторожности», добавил он. Двоскин уточнил, что обвиняемый — Игорь Малев. Заседание суда назначено на 15 мая. Бабаева погибла в конце октября 2022 года. Это произошло на одном из полигонов в Крыму. Там она занималась военно-спортивной подготовкой. В СМИ писали, что причиной смерти стала пуля, которая отрикошетила. Двоскин заявил, что его жена погибла от рук другого человека, опровергнув слова о самостреле.