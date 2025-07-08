Банкам запретили начислять проценты по кредитам умерших

Госдума в окончательном чтении приняла закон, запрещающий кредиторам начислять неустойки, пени и штрафы по просроченным кредитам умерших заемщиков до момента, пока наследники не вступят в наследство. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Закон был разработан группой депутатов во главе с Натальей Костенко («Единая Россия»).
Инициаторы законопроекта пояснили, что действующее законодательство не защищало наследников от требований банков и микрофинансовых организаций по оплате задолженности, а также от начисления штрафных санкций за просрочку по кредитам умерших родственников до официального принятия наследства. Согласно новому закону, после смерти заемщика в течение шести месяцев с даты открытия наследства кредиторы не смогут не только начислять штрафы и пени, но и предъявлять наследникам требования о досрочном возврате займа, либо обращаться взысканием на предмет залога или ипотеки.
Исключения возможны только в случае, если иное предусмотрено федеральным законом или решением суда. Также действие закона распространяется на все потребительские кредиты и займы, в том числе обеспеченные ипотекой. Документ вступит в силу с 1 сентября 2025 года и будет применяться к обязательствам, возникшим после этой даты.
Ранее россиянам рассказали, как легко получить кредит в банке. По словам депутата Госдумы Никиты Чаплина, одним из главных критериев, на которые опираются банки при рассмотрении заявок на получение кредита, являются выписки с банковских счетов за последние 6-12 месяцев. Парламентарий также подчеркнул, что при отсутствии официально задекларированного дохода решающую роль играет положительная кредитная история. Финансовые учреждения охотнее идут навстречу тем заявителям, которые уже исполняли свои обязательства надлежащим образом.
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