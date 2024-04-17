МИД ответил на публикацию WP о «секретном документе» о внешней политике России

В МИД РФ сообщили, что страна настроена противостоять любому агрессивному настрою Запада в гибридной войне против России. Таким образом в министерстве ответили на публикацию The Washington Post, в которой говорилось о существовании якобы секретного дополнения к «Концепции внешней политики РФ». Благодаря нему Россия стремится к ослаблению западной стороны.
«Российская сторона настроена противостоять „агрессивным шагам“, которые Запад предпринимает в развязанной им против России „гибридной войне“», — заявили в министерстве. Информацию передает РБК.
В МИД РФ добавили, что не дают комментариев по поводу отсутствия или наличия подобных документов и хода работы с ними. Также там выразили надежду на то, что страны Запада осознают отсутствие перспектив в своей политике, которая направлена на конфронтацию с Россией.
Ранее The Washington Post опубликовала материал, в котором говорилось о существовании якобы секретного документа в «Концепции внешней политики РФ». Ссылаясь на данные разведки, газета отметила, что, согласно дополнению в «Концепции», Россия стремиться к ослаблению сил западных стран. Также она якобы использует конфликт на Украине для создания глобального порядка, который свободен от главенства США.
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