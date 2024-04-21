Появилось видео задержания военных, расстрелявших полицейских в Виннице

«Общественное»: военные, убившие полицейского в Виннице, перевозили гранаты
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Военные были задержаны в Одесской области, они пытались скрыться в заброшенном здании Фото:

Военные, которые расстреляли полицейских в Винницкой области, везли в машине боевые гранаты. Об этом заявила пресс-секретаря полиции Елена Бережна.

«Двое военных, подозреваемых в нападении на полицейских в Винницкой области, планировали сбежать. На правоохранителей они напали, поскольку перевозили боевые гранаты. В этом мужчины признались во время задержания», — заявила Елена Бережна, ее слова приводит украинский телеканал «Общественное».

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Что известно о расстреле полицейского в Виннице

Отмечается, что после расстрела полицейских, один из которых погиб, военные отправились в Одесскую область. Там они укрылись в заброшенном здании. Потом они планировали покинуть страну. Однако это им не дали сотрудники правопорядка. Подтвердилась информация, что солдаты — это отец и сын. Они служат в одном подразделении.

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Военные, которые расстреляли полицейских в Винницкой области, везли в машине боевые гранаты. Об этом заявила пресс-секретаря полиции Елена Бережна. «Двое военных, подозреваемых в нападении на полицейских в Винницкой области, планировали сбежать. На правоохранителей они напали, поскольку перевозили боевые гранаты. В этом мужчины признались во время задержания», — заявила Елена Бережна, ее слова приводит украинский телеканал «Общественное». Отмечается, что после расстрела полицейских, один из которых погиб, военные отправились в Одесскую область. Там они укрылись в заброшенном здании. Потом они планировали покинуть страну. Однако это им не дали сотрудники правопорядка. Подтвердилась информация, что солдаты — это отец и сын. Они служат в одном подразделении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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