Появилось видео задержания военных, расстрелявших полицейских в Виннице

«Общественное»: военные, убившие полицейского в Виннице, перевозили гранаты

21 апреля 2024 в 22:34 Размер текста - 17 +

Военные были задержаны в Одесской области, они пытались скрыться в заброшенном здании Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Военные, которые расстреляли полицейских в Винницкой области, везли в машине боевые гранаты. Об этом заявила пресс-секретаря полиции Елена Бережна. «Двое военных, подозреваемых в нападении на полицейских в Винницкой области, планировали сбежать. На правоохранителей они напали, поскольку перевозили боевые гранаты. В этом мужчины признались во время задержания», — заявила Елена Бережна, ее слова приводит украинский телеканал «Общественное». Новость по теме Что известно о расстреле полицейского в Виннице Отмечается, что после расстрела полицейских, один из которых погиб, военные отправились в Одесскую область. Там они укрылись в заброшенном здании. Потом они планировали покинуть страну. Однако это им не дали сотрудники правопорядка. Подтвердилась информация, что солдаты — это отец и сын. Они служат в одном подразделении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военные, которые расстреляли полицейских в Винницкой области, везли в машине боевые гранаты. Об этом заявила пресс-секретаря полиции Елена Бережна. «Двое военных, подозреваемых в нападении на полицейских в Винницкой области, планировали сбежать. На правоохранителей они напали, поскольку перевозили боевые гранаты. В этом мужчины признались во время задержания», — заявила Елена Бережна, ее слова приводит украинский телеканал «Общественное». Отмечается, что после расстрела полицейских, один из которых погиб, военные отправились в Одесскую область. Там они укрылись в заброшенном здании. Потом они планировали покинуть страну. Однако это им не дали сотрудники правопорядка. Подтвердилась информация, что солдаты — это отец и сын. Они служат в одном подразделении.