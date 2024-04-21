Появилось видео задержания военных, расстрелявших полицейских в Виннице

Военные, которые расстреляли полицейских в Винницкой области, везли в машине боевые гранаты. Об этом заявила пресс-секретаря полиции Елена Бережна.
«Двое военных, подозреваемых в нападении на полицейских в Винницкой области, планировали сбежать. На правоохранителей они напали, поскольку перевозили боевые гранаты. В этом мужчины признались во время задержания», — заявила Елена Бережна, ее слова приводит украинский телеканал «Общественное».
Отмечается, что после расстрела полицейских, один из которых погиб, военные отправились в Одесскую область. Там они укрылись в заброшенном здании. Потом они планировали покинуть страну. Однако это им не дали сотрудники правопорядка. Подтвердилась информация, что солдаты — это отец и сын. Они служат в одном подразделении.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.