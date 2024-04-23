Минкульт: создатели «Мастера и Маргариты», уехавшие из РФ, не получат гонорары

23 апреля 2024 в 21:25 Размер текста - 17 +

. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Члены команды, участвовавшие в создании фильма «Матер и Маргарита», покинувшие Россию, не получат денег с проката картины. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова. «Авторы, которые участвовали в создании фильма «Мастер и Маргарита», но покинули Россию, не получают гонорары от проката картины, — сообщила глава минкульта РФ Ольга Любимова на встрече с участниками программы «Автор» на выставке-форуме «Россия». При этом она отметила, что репутация авторов картины не должна привести к снятию ее с проката. Фильм вышел в прокат 25 января. Режиссер картины Михаил Локшин впоследствии был обвинен в американском гражданстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Члены команды, участвовавшие в создании фильма «Матер и Маргарита», покинувшие Россию, не получат денег с проката картины. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова. «Авторы, которые участвовали в создании фильма «Мастер и Маргарита», но покинули Россию, не получают гонорары от проката картины, — сообщила глава минкульта РФ Ольга Любимова на встрече с участниками программы «Автор» на выставке-форуме «Россия». При этом она отметила, что репутация авторов картины не должна привести к снятию ее с проката. Фильм вышел в прокат 25 января. Режиссер картины Михаил Локшин впоследствии был обвинен в американском гражданстве.