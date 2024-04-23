Минкульт: создатели «Мастера и Маргариты», уехавшие из РФ, не получат гонорары

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Форум "Открытые инновации". Москва, патриаршие пруды, мастер и маргарита, булгаков, знак запрещения
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Члены команды, участвовавшие в создании фильма «Матер и Маргарита», покинувшие Россию, не получат денег с проката картины. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

«Авторы, которые участвовали в создании фильма «Мастер и Маргарита», но покинули Россию, не получают гонорары от проката картины, — сообщила глава минкульта РФ Ольга Любимова на встрече с участниками программы «Автор» на выставке-форуме «Россия». При этом она отметила, что репутация авторов картины не должна привести к снятию ее с проката.

Фильм вышел в прокат 25 января. Режиссер картины Михаил Локшин впоследствии был обвинен в американском гражданстве.

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Члены команды, участвовавшие в создании фильма «Матер и Маргарита», покинувшие Россию, не получат денег с проката картины. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова. «Авторы, которые участвовали в создании фильма «Мастер и Маргарита», но покинули Россию, не получают гонорары от проката картины, — сообщила глава минкульта РФ Ольга Любимова на встрече с участниками программы «Автор» на выставке-форуме «Россия». При этом она отметила, что репутация авторов картины не должна привести к снятию ее с проката. Фильм вышел в прокат 25 января. Режиссер картины Михаил Локшин впоследствии был обвинен в американском гражданстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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