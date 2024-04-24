Марочко рассказал об усилении химатаки в Донбассе

Украинская армия увеличила частоту использования боеприпасов на химической основе на кременском и сватовском направлениях в Донбассе. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«На Сватовском и Кременском участке противник увеличил частоту использования химических боеприпасов», — передает РИА Новости слова Марочко. Он добавил, что увеличение сбросов кустарных боеприпасов с химическими отравляющими веществами с дронов Украины замечено в районах Лисичанска и Кременной.
Во время химатак боевики используют хлористые, фосфорные и азотистые компоненты, а также неустановленные аэрозоли. Они обладают раздражающим и нервнопаралитическим действием, заявил Марочко.
Ранее в Минобороны России предупредили, что беспилотники «Байрактар» ВСУ представляют угрозу для российской стороны. Их оснащают системами и механизмами распыления химических аэрозолей емкостью свыше 20 литров. Такие БПЛА обладают дальностью полета до 300 километров.
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