Марочко рассказал об усилении химатаки в Донбассе

Марочко: ВСУ увеличили количество применений химбоеприпасов под Кременной
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Перспективные БпЛА представленные Сергею Шойгу. Stock, бпла, беспилотник, дрон
Украина увеличила число химатак с помощью дронов по некоторым направлениям на фронте Фото:
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Украинская армия увеличила частоту использования боеприпасов на химической основе на кременском и сватовском направлениях в Донбассе. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На Сватовском и Кременском участке противник увеличил частоту использования химических боеприпасов», — передает РИА Новости слова Марочко. Он добавил, что увеличение сбросов кустарных боеприпасов с химическими отравляющими веществами с дронов Украины замечено в районах Лисичанска и Кременной.

Во время химатак боевики используют хлористые, фосфорные и азотистые компоненты, а также неустановленные аэрозоли. Они обладают раздражающим и нервнопаралитическим действием, заявил Марочко.

Ранее в Минобороны России предупредили, что беспилотники «Байрактар» ВСУ представляют угрозу для российской стороны. Их оснащают системами и механизмами распыления химических аэрозолей емкостью свыше 20 литров. Такие БПЛА обладают дальностью полета до 300 километров.

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Украинская армия увеличила частоту использования боеприпасов на химической основе на кременском и сватовском направлениях в Донбассе. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «На Сватовском и Кременском участке противник увеличил частоту использования химических боеприпасов», — передает РИА Новости слова Марочко. Он добавил, что увеличение сбросов кустарных боеприпасов с химическими отравляющими веществами с дронов Украины замечено в районах Лисичанска и Кременной. Во время химатак боевики используют хлористые, фосфорные и азотистые компоненты, а также неустановленные аэрозоли. Они обладают раздражающим и нервнопаралитическим действием, заявил Марочко. Ранее в Минобороны России предупредили, что беспилотники «Байрактар» ВСУ представляют угрозу для российской стороны. Их оснащают системами и механизмами распыления химических аэрозолей емкостью свыше 20 литров. Такие БПЛА обладают дальностью полета до 300 километров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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