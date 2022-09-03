Минобороны предупредило об опасности химатаки ВСУ на Россию

Минобороны РФ: беспилотники "Байрактар" из-за ВСУ представляют химическую угрозу для России

03 сентября 2022 в 19:50 Размер текста - 17 +

Беспилотники «Байрактар» представляют угрозу для России из-за ВСУ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Беспилотники «Байрактар» представляют угрозу для России, так как Украина попросила оснастить их устройством для распыления химических веществ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «В нашем распоряжении имеется подтверждение о запросе Украины в адрес турецкого производителя беспилотных летательных аппаратов „Байрактар“ <…> о возможности оснащения данного БПЛА системами и механизмами распыления аэрозолей емкостью свыше 20 литров», — рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, такие беспилотники обладают дальностью полета до 300 километров. И если они будут снабжены устройством распыления, то создадут для России крупномасштабную угрозу. Ранее URA.RU сообщало, что у Турции возник новый интерес на Украине. Турция и Украина собирались обсуждать строительство завода по производству беспилотников «Байрактар». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью помощи жителям Донбасса.

Беспилотники «Байрактар» представляют угрозу для России, так как Украина попросила оснастить их устройством для распыления химических веществ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «В нашем распоряжении имеется подтверждение о запросе Украины в адрес турецкого производителя беспилотных летательных аппаратов „Байрактар“ <…> о возможности оснащения данного БПЛА системами и механизмами распыления аэрозолей емкостью свыше 20 литров», — рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, такие беспилотники обладают дальностью полета до 300 километров. И если они будут снабжены устройством распыления, то создадут для России крупномасштабную угрозу. Ранее URA.RU сообщало, что у Турции возник новый интерес на Украине. Турция и Украина собирались обсуждать строительство завода по производству беспилотников «Байрактар». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью помощи жителям Донбасса.