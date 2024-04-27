В подмосковных лесах оттаял десяток беспилотников

27 апреля 2024 в 21:41 Размер текста - 17 +

В Подмосковных лесах можно найти десяток сбитых БПЛА, показавшихся после таяния снега Фото: Стас Этвеш © URA.RU В лесах Подмосковья, после того как растаял снег, находятся около десятка сбитых беспилотников. Об этом сообщили в Главном управления региональной безопасности Московской области. «В Подмосковных лесах обнаружили около десятка беспилотников после таяния снега», — заявили они в своем официальном telegram-канале . Отмечается, что эти аппараты, скорее всего, были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, однако они до сих пор могут нести угрозу безопасности. Главное управление региональной безопасности Московской области предупреждает, что, если вы столкнулись с БПЛА в лесу, не стоит его трогать. Рекомендуется отойти от находки не менее чем на 100 метров и сообщить об обнаружении беспилотника в службу спасения по номеру 112. Ни в коем случае нельзя пользоваться радиоаппаратурой, мобильными телефонами, GPS вблизи БПЛА. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В лесах Подмосковья, после того как растаял снег, находятся около десятка сбитых беспилотников. Об этом сообщили в Главном управления региональной безопасности Московской области. «В Подмосковных лесах обнаружили около десятка беспилотников после таяния снега», — заявили они в своем официальном telegram-канале. Отмечается, что эти аппараты, скорее всего, были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, однако они до сих пор могут нести угрозу безопасности. Главное управление региональной безопасности Московской области предупреждает, что, если вы столкнулись с БПЛА в лесу, не стоит его трогать. Рекомендуется отойти от находки не менее чем на 100 метров и сообщить об обнаружении беспилотника в службу спасения по номеру 112. Ни в коем случае нельзя пользоваться радиоаппаратурой, мобильными телефонами, GPS вблизи БПЛА.