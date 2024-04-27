В подмосковных лесах оттаял десяток беспилотников

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В Подмосковных лесах можно найти десяток сбитых БПЛА, показавшихся после таяния снега Фото:

В лесах Подмосковья, после того как растаял снег, находятся около десятка сбитых беспилотников. Об этом сообщили в Главном управления региональной безопасности Московской области.

«В Подмосковных лесах обнаружили около десятка беспилотников после таяния снега», — заявили они в своем официальном telegram-канале. Отмечается, что эти аппараты, скорее всего, были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, однако они до сих пор могут нести угрозу безопасности.

Главное управление региональной безопасности Московской области предупреждает, что, если вы столкнулись с БПЛА в лесу, не стоит его трогать. Рекомендуется отойти от находки не менее чем на 100 метров и сообщить об обнаружении беспилотника в службу спасения по номеру 112. Ни в коем случае нельзя пользоваться радиоаппаратурой, мобильными телефонами, GPS вблизи БПЛА.

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В лесах Подмосковья, после того как растаял снег, находятся около десятка сбитых беспилотников. Об этом сообщили в Главном управления региональной безопасности Московской области. «В Подмосковных лесах обнаружили около десятка беспилотников после таяния снега», — заявили они в своем официальном telegram-канале. Отмечается, что эти аппараты, скорее всего, были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, однако они до сих пор могут нести угрозу безопасности. Главное управление региональной безопасности Московской области предупреждает, что, если вы столкнулись с БПЛА в лесу, не стоит его трогать. Рекомендуется отойти от находки не менее чем на 100 метров и сообщить об обнаружении беспилотника в службу спасения по номеру 112. Ни в коем случае нельзя пользоваться радиоаппаратурой, мобильными телефонами, GPS вблизи БПЛА.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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