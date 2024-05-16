Китай поддержал СВО в ответ на позицию России по Тайваню

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РФ и КНР отмечают 75-ю годовщину дипотношений
РФ и КНР отмечают 75-ю годовщину дипотношений Фото:

Китай выразил поддержку России в ее стремлении обеспечить безопасность и суверенитет при проведении спецоперации на Украине. Об этом стало известно в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Москва, в свою очередь, признает Тайвань частью китайской стороны.

«Китайская сторона поддерживает усилия российской стороны по обеспечению безопасности и стабильности, национального развития и процветания, суверенитета и территориальной целостности, выступает против вмешательства извне во внутренние дела России», — говорится в сообщении на сайте Кремля. Уточняется, что РФ поддерживает принцип «одного Китая», то есть признает Тайвань неотъемлемой частью КНР.

Текущий год стал 75 годовщиной дипотношений РФ и КНР. В ходе встречи Путина с главой Китая Си Цзиньпином, китайский лидер отметил, что две державы выдержали множество испытаний в условиях переменчивой глобальной обстановки.

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Китай выразил поддержку России в ее стремлении обеспечить безопасность и суверенитет при проведении спецоперации на Украине. Об этом стало известно в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Москва, в свою очередь, признает Тайвань частью китайской стороны. «Китайская сторона поддерживает усилия российской стороны по обеспечению безопасности и стабильности, национального развития и процветания, суверенитета и территориальной целостности, выступает против вмешательства извне во внутренние дела России», — говорится в сообщении на сайте Кремля. Уточняется, что РФ поддерживает принцип «одного Китая», то есть признает Тайвань неотъемлемой частью КНР. Текущий год стал 75 годовщиной дипотношений РФ и КНР. В ходе встречи Путина с главой Китая Си Цзиньпином, китайский лидер отметил, что две державы выдержали множество испытаний в условиях переменчивой глобальной обстановки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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