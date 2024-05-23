SHOT: двое школьников пытали голую семиклассницу электрошокером

Двое школьников издевались над голой семиклассницей, используя электрошокер, лишив ее возможности сопротивляться. Инцидент произошел в Подмосковье.
"Двое школьников раздели семиклассницу и пытали ее электрошокером, чтобы она не могла сопротивляться их домогательствам", — сообщает telegram-канал SHOT. Там добавили, что пострадавшая девочка отправилась гулять с друзьями и старшими мальчиками. В машине 15-летний Паша и 16-летний Саша начали грубо домогаться до нее. Когда она пыталась сопротивляться, Паша ударил ее электрошокером в бедро. Затем они издевались над ней, продолжая использовать электрошокер.
Мать и сестра девочки, не смогли связаться с ней, но в итоге нашли ее в машине. Они вывели девочку, помогли ей одеться и вызвали полицию. Подростки скрылись, но были вскоре задержаны. На следующий день после ареста, та же машина без номеров была замечена в Куркино, полиции пришлось организовать погоню, чтобы задержать водителя, передали в telegram-канале.
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