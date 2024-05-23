SHOT: двое школьников пытали голую семиклассницу электрошокером

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школьники пытали семиклассницу электрошокером, пишет SHOT
Школьники пытали семиклассницу электрошокером, пишет SHOT Фото:

Двое школьников издевались над голой семиклассницей, используя электрошокер, лишив ее возможности сопротивляться. Инцидент произошел в Подмосковье. 

"Двое школьников раздели семиклассницу и пытали ее электрошокером, чтобы она не могла сопротивляться их домогательствам", — сообщает telegram-канал SHOT. Там добавили, что пострадавшая девочка отправилась гулять с друзьями и старшими мальчиками. В машине 15-летний Паша и 16-летний Саша начали грубо домогаться до нее. Когда она пыталась сопротивляться, Паша ударил ее электрошокером в бедро. Затем они издевались над ней, продолжая использовать электрошокер.

Мать и сестра девочки, не смогли связаться с ней, но в итоге нашли ее в машине. Они вывели девочку, помогли ей одеться и вызвали полицию. Подростки скрылись, но были вскоре задержаны. На следующий день после ареста, та же машина без номеров была замечена в Куркино, полиции пришлось организовать погоню, чтобы задержать водителя, передали в telegram-канале. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Двое школьников издевались над голой семиклассницей, используя электрошокер, лишив ее возможности сопротивляться. Инцидент произошел в Подмосковье.  "Двое школьников раздели семиклассницу и пытали ее электрошокером, чтобы она не могла сопротивляться их домогательствам", — сообщает telegram-канал SHOT. Там добавили, что пострадавшая девочка отправилась гулять с друзьями и старшими мальчиками. В машине 15-летний Паша и 16-летний Саша начали грубо домогаться до нее. Когда она пыталась сопротивляться, Паша ударил ее электрошокером в бедро. Затем они издевались над ней, продолжая использовать электрошокер. Мать и сестра девочки, не смогли связаться с ней, но в итоге нашли ее в машине. Они вывели девочку, помогли ей одеться и вызвали полицию. Подростки скрылись, но были вскоре задержаны. На следующий день после ареста, та же машина без номеров была замечена в Куркино, полиции пришлось организовать погоню, чтобы задержать водителя, передали в telegram-канале. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...