Тайвань зафиксировал приближение 21 летательного аппарата и 15 кораблей Китая

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Соревнования по снайпингу. Екатеринбург, бинокль
Тайвань зафиксировал 15 кораблей Китая около острова Фото:

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 21 летательного аппарата и 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая. Об этом заявили в оборонном ведомстве острова. Также сообщается, что отмечено приближение четырех кораблей полиции КНР.

«Зафиксировали за сутки приближение к острову 21 летательного аппарата и 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая, а также 4 кораблей морской полиции КНР», — говорится в сообщении. Известно, что Тайвань задействовал авиацию и корабли для слежения.

Ранее Китай запустили учения вокруг Тайваня. Это произошло после вступления в должность нового руководителя администрации Тайваня Лай Циндэ.

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Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 21 летательного аппарата и 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая. Об этом заявили в оборонном ведомстве острова. Также сообщается, что отмечено приближение четырех кораблей полиции КНР. «Зафиксировали за сутки приближение к острову 21 летательного аппарата и 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая, а также 4 кораблей морской полиции КНР», — говорится в сообщении. Известно, что Тайвань задействовал авиацию и корабли для слежения. Ранее Китай запустили учения вокруг Тайваня. Это произошло после вступления в должность нового руководителя администрации Тайваня Лай Циндэ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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