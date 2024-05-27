Тайвань зафиксировал приближение 21 летательного аппарата и 15 кораблей Китая

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 21 летательного аппарата и 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая. Об этом заявили в оборонном ведомстве острова. Также сообщается, что отмечено приближение четырех кораблей полиции КНР.
«Зафиксировали за сутки приближение к острову 21 летательного аппарата и 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая, а также 4 кораблей морской полиции КНР», — говорится в сообщении. Известно, что Тайвань задействовал авиацию и корабли для слежения.
Ранее Китай запустили учения вокруг Тайваня. Это произошло после вступления в должность нового руководителя администрации Тайваня Лай Циндэ.
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