Тайвань зафиксировал приближение 21 летательного аппарата и 15 кораблей Китая

27 мая 2024 в 06:44 Размер текста - 17 +

Тайвань зафиксировал 15 кораблей Китая около острова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 21 летательного аппарата и 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая. Об этом заявили в оборонном ведомстве острова. Также сообщается, что отмечено приближение четырех кораблей полиции КНР. «Зафиксировали за сутки приближение к острову 21 летательного аппарата и 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая, а также 4 кораблей морской полиции КНР», — говорится в сообщении. Известно, что Тайвань задействовал авиацию и корабли для слежения. Ранее Китай запустили учения вокруг Тайваня. Это произошло после вступления в должность нового руководителя администрации Тайваня Лай Циндэ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 21 летательного аппарата и 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая. Об этом заявили в оборонном ведомстве острова. Также сообщается, что отмечено приближение четырех кораблей полиции КНР. «Зафиксировали за сутки приближение к острову 21 летательного аппарата и 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая, а также 4 кораблей морской полиции КНР», — говорится в сообщении. Известно, что Тайвань задействовал авиацию и корабли для слежения. Ранее Китай запустили учения вокруг Тайваня. Это произошло после вступления в должность нового руководителя администрации Тайваня Лай Циндэ.