В мире «Известия»: турецкие банки хотят увеличить прием платежей из России 28 мая 2024 в 09:40 Размер текста - 17 + Турция может расширить платежи уже к июню, считают специалисты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Банки Турции пообещали российским предпринимателям увеличить количество платежей в июне текущего года. Об этом сообщил коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский. «Турецкие банки обещают российскому бизнесу расширить прием платежей в ближайшее время. В перечень разрешенных товаров хотят добавить продукцию народного потребления и электронику», — рассказал Алексей Разумовский «Известиям». Он уточнил, что соответствующих договоренностей удалось достичь еще в мае, однако пока новые правила не вступили в силу. Гендиректор АО «Первая группа» Алексей Порошин подчеркнул, что товарооборот между РФ и Турцией будет расширен в июне. Анкара прекратила принимать практически все платежи из России в декабре 2023 года. Однако уже с февраля начали осуществляться трансакции по определенным видам товаров, таким, как медикаменты и продукты питания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Банки Турции пообещали российским предпринимателям увеличить количество платежей в июне текущего года. Об этом сообщил коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский. «Турецкие банки обещают российскому бизнесу расширить прием платежей в ближайшее время. В перечень разрешенных товаров хотят добавить продукцию народного потребления и электронику», — рассказал Алексей Разумовский «Известиям». Он уточнил, что соответствующих договоренностей удалось достичь еще в мае, однако пока новые правила не вступили в силу. Гендиректор АО «Первая группа» Алексей Порошин подчеркнул, что товарооборот между РФ и Турцией будет расширен в июне. Анкара прекратила принимать практически все платежи из России в декабре 2023 года. Однако уже с февраля начали осуществляться трансакции по определенным видам товаров, таким, как медикаменты и продукты питания. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям