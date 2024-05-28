«Известия»: турецкие банки хотят увеличить прием платежей из России

Банки Турции пообещали российским предпринимателям увеличить количество платежей в июне текущего года. Об этом сообщил коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский.
«Турецкие банки обещают российскому бизнесу расширить прием платежей в ближайшее время. В перечень разрешенных товаров хотят добавить продукцию народного потребления и электронику», — рассказал Алексей Разумовский «Известиям».
Он уточнил, что соответствующих договоренностей удалось достичь еще в мае, однако пока новые правила не вступили в силу. Гендиректор АО «Первая группа» Алексей Порошин подчеркнул, что товарооборот между РФ и Турцией будет расширен в июне.
Анкара прекратила принимать практически все платежи из России в декабре 2023 года. Однако уже с февраля начали осуществляться трансакции по определенным видам товаров, таким, как медикаменты и продукты питания.
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