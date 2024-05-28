«Известия»: турецкие банки хотят увеличить прием платежей из России

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Флаг России и Турции. Москва, российский флаг, флаг турции, флаг, триколор, флаг россии, турецкий флаг
Турция может расширить платежи уже к июню, считают специалисты Фото:

Банки Турции пообещали российским предпринимателям увеличить количество платежей в июне текущего года. Об этом сообщил коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский.

«Турецкие банки обещают российскому бизнесу расширить прием платежей в ближайшее время. В перечень разрешенных товаров хотят добавить продукцию народного потребления и электронику», — рассказал Алексей Разумовский «Известиям».

Он уточнил, что соответствующих договоренностей удалось достичь еще в мае, однако пока новые правила не вступили в силу. Гендиректор АО «Первая группа» Алексей Порошин подчеркнул, что товарооборот между РФ и Турцией будет расширен в июне.

Анкара прекратила принимать практически все платежи из России в декабре 2023 года. Однако уже с февраля начали осуществляться трансакции по определенным видам товаров, таким, как медикаменты и продукты питания.

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Банки Турции пообещали российским предпринимателям увеличить количество платежей в июне текущего года. Об этом сообщил коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский. «Турецкие банки обещают российскому бизнесу расширить прием платежей в ближайшее время. В перечень разрешенных товаров хотят добавить продукцию народного потребления и электронику», — рассказал Алексей Разумовский «Известиям». Он уточнил, что соответствующих договоренностей удалось достичь еще в мае, однако пока новые правила не вступили в силу. Гендиректор АО «Первая группа» Алексей Порошин подчеркнул, что товарооборот между РФ и Турцией будет расширен в июне. Анкара прекратила принимать практически все платежи из России в декабре 2023 года. Однако уже с февраля начали осуществляться трансакции по определенным видам товаров, таким, как медикаменты и продукты питания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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