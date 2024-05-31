Песков рассказал, как в Кремле относятся к курящим

Песков: в Кремле можно найти место для курения, но это нелегко
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий, топ
Песков заявил, что бросил курить в 2008 году и найти место для курения в Кремле — трудная задача Фото:

В Кремле можно найти место для курения, но это будет сложной задачей, потому что подавляющее большинство руководства администрации не курят, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Он ответил на подобный вопрос, потому что 31 мая проходит день борьбы с курением. Песков добавил, что сам бросил курить в 2008 году. Однако в Кремле относятся к курящим с пониманием.

«Подавляющее большинство сотрудников администрации и руководство администрации не курят. Не курит президент. Но остаются те, кто подвержен этой зависимости. Мы относится к этом с понимаем, место можно найти, но это не так легко», — заявил Песков во время общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Пресс-секретарь президента добавил, что бросил курить в 2008 году, хотя после этого его несколько лет тянуло вернуться к зависимости. Он отметил, что это сложная борьба.

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В Кремле можно найти место для курения, но это будет сложной задачей, потому что подавляющее большинство руководства администрации не курят, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Он ответил на подобный вопрос, потому что 31 мая проходит день борьбы с курением. Песков добавил, что сам бросил курить в 2008 году. Однако в Кремле относятся к курящим с пониманием. «Подавляющее большинство сотрудников администрации и руководство администрации не курят. Не курит президент. Но остаются те, кто подвержен этой зависимости. Мы относится к этом с понимаем, место можно найти, но это не так легко», — заявил Песков во время общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь президента добавил, что бросил курить в 2008 году, хотя после этого его несколько лет тянуло вернуться к зависимости. Он отметил, что это сложная борьба.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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