Песков рассказал, как в Кремле относятся к курящим

В Кремле можно найти место для курения, но это будет сложной задачей, потому что подавляющее большинство руководства администрации не курят, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Он ответил на подобный вопрос, потому что 31 мая проходит день борьбы с курением. Песков добавил, что сам бросил курить в 2008 году. Однако в Кремле относятся к курящим с пониманием.
«Подавляющее большинство сотрудников администрации и руководство администрации не курят. Не курит президент. Но остаются те, кто подвержен этой зависимости. Мы относится к этом с понимаем, место можно найти, но это не так легко», — заявил Песков во время общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Пресс-секретарь президента добавил, что бросил курить в 2008 году, хотя после этого его несколько лет тянуло вернуться к зависимости. Он отметил, что это сложная борьба.
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