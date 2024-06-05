В Кремле объяснили новое назначение Шойгу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал назначение бывшего министра обороны Сергея Шойгу координатором работы по развитию ОПК в Совете безопасности России. Он отметил, что это не меняет полномочий зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
«Они продолжают курировать каждый по своему направлению. Тема очень объемная», — пояснил Песков, отметив, что это назначение не влияет на полномочия Медведева, который ранее активно занимался вопросами оборонно-промышленного комплекса. Об этом он рассказал в ходе конференц-колла.
Ранее президент России Владимир Путин назначил секретаря Совбеза Сергея Шойгу координатором по развитию оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Соответствующее распоряжение президент дал во время заседания правительства страны.
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