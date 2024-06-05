В Кремле объяснили новое назначение Шойгу

Песков: назначение Шойгу не меняет полномочий Медведева
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Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков уточнил, что Шойгу и Медведев будут заниматься каждый своими вопросами в рамках соответствующих полномочий Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал назначение бывшего министра обороны Сергея Шойгу координатором работы по развитию ОПК в Совете безопасности России. Он отметил, что это не меняет полномочий зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

«Они продолжают курировать каждый по своему направлению. Тема очень объемная», — пояснил Песков, отметив, что это назначение не влияет на полномочия Медведева, который ранее активно занимался вопросами оборонно-промышленного комплекса. Об этом он рассказал в ходе конференц-колла.

Ранее президент России Владимир Путин назначил секретаря Совбеза Сергея Шойгу координатором по развитию оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Соответствующее распоряжение президент дал во время заседания правительства страны.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал назначение бывшего министра обороны Сергея Шойгу координатором работы по развитию ОПК в Совете безопасности России. Он отметил, что это не меняет полномочий зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. «Они продолжают курировать каждый по своему направлению. Тема очень объемная», — пояснил Песков, отметив, что это назначение не влияет на полномочия Медведева, который ранее активно занимался вопросами оборонно-промышленного комплекса. Об этом он рассказал в ходе конференц-колла. Ранее президент России Владимир Путин назначил секретаря Совбеза Сергея Шойгу координатором по развитию оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Соответствующее распоряжение президент дал во время заседания правительства страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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