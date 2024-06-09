На дороге в Горнозаводском районе Пермского края у границы со Свердловской областью водитель насмерть сбил пешехода. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
«Водитель автомобиля Lada Granta 9 июня насмерть сбил пешехода на 60-м километре дороги Горнозаводск — граница Свердловской области. Пешеход двигался навстречу транспорту без световозвращающих элементов на одежде», — говорится в сообщении представителей полиции.
По факту ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Выясняются причины и обстоятельства аварии, отметили в ведомстве.
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