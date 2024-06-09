На границе Свердловской области и Пермского края произошло смертельное ДТП. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полиция выясняет обстоятельства аварии на пермской трассе (архивное фото)
Полиция выясняет обстоятельства аварии на пермской трассе (архивное фото) Фото:

На дороге в Горнозаводском районе Пермского края у границы со Свердловской областью водитель насмерть сбил пешехода. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

«Водитель автомобиля Lada Granta 9 июня насмерть сбил пешехода на 60-м километре дороги Горнозаводск — граница Свердловской области. Пешеход двигался навстречу транспорту без световозвращающих элементов на одежде», — говорится в сообщении представителей полиции.

По факту ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Выясняются причины и обстоятельства аварии, отметили в ведомстве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На дороге в Горнозаводском районе Пермского края у границы со Свердловской областью водитель насмерть сбил пешехода. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции. «Водитель автомобиля Lada Granta 9 июня насмерть сбил пешехода на 60-м километре дороги Горнозаводск — граница Свердловской области. Пешеход двигался навстречу транспорту без световозвращающих элементов на одежде», — говорится в сообщении представителей полиции. По факту ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Выясняются причины и обстоятельства аварии, отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...