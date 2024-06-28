Миллер озвучил условие, при котором Россия станет крупнейшим поставщиком газа в КНР

Миллер: с выходом «Силы Сибири» РФ станет крупнейшим поставщиком газа в Китай
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Алексей Текслер с рабочим визитом в Златоустовский городской округ. Челябинск, газ, газпром, трубопровод, газопровод, магистраль, труба
«Газпром» в 2027 году запустит «дальневосточный» маршрут по поставкам газа в Китай Фото:

Россия станет крупнейшим поставщиком газа в Китай, когда «дальневосточный» маршрут и газопровод «Сила Сибири» выйдут на полные мощности. Об этом сообщил председатель правления ПАО «Газпрома» Алексей Миллер.

«Россия с выходом „Силы Сибири“ и „дальневосточного“ маршрута на полную загрузку станет самым крупным поставщиком газа в Китай», — передает ТАСС слова Миллера. Он добавил, что в 2027 году «Газпром» запустит «дальневосточный» маршрут в КНР, по нему будет идти 10 млрд кубометров газа в год.

Кроме того, «Газпром» в начале 2024 года начал реализовывать проект по газотранспортным системам. Он соединит Восток и Запад РФ.

Ранее сообщалось, что «Газпром» планирует поставлять газ в Иран. Соответствующий стратегический меморандум был подписан при участии исполняющего обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммада Мохбера. Так, стороны будут развивать долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество, передает Pravda.Ru.

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Россия станет крупнейшим поставщиком газа в Китай, когда «дальневосточный» маршрут и газопровод «Сила Сибири» выйдут на полные мощности. Об этом сообщил председатель правления ПАО «Газпрома» Алексей Миллер. «Россия с выходом „Силы Сибири“ и „дальневосточного“ маршрута на полную загрузку станет самым крупным поставщиком газа в Китай», — передает ТАСС слова Миллера. Он добавил, что в 2027 году «Газпром» запустит «дальневосточный» маршрут в КНР, по нему будет идти 10 млрд кубометров газа в год. Кроме того, «Газпром» в начале 2024 года начал реализовывать проект по газотранспортным системам. Он соединит Восток и Запад РФ. Ранее сообщалось, что «Газпром» планирует поставлять газ в Иран. Соответствующий стратегический меморандум был подписан при участии исполняющего обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммада Мохбера. Так, стороны будут развивать долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество, передает Pravda.Ru.
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