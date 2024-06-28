Миллер озвучил условие, при котором Россия станет крупнейшим поставщиком газа в КНР

Россия станет крупнейшим поставщиком газа в Китай, когда «дальневосточный» маршрут и газопровод «Сила Сибири» выйдут на полные мощности. Об этом сообщил председатель правления ПАО «Газпрома» Алексей Миллер.
«Россия с выходом „Силы Сибири“ и „дальневосточного“ маршрута на полную загрузку станет самым крупным поставщиком газа в Китай», — передает ТАСС слова Миллера. Он добавил, что в 2027 году «Газпром» запустит «дальневосточный» маршрут в КНР, по нему будет идти 10 млрд кубометров газа в год.
Кроме того, «Газпром» в начале 2024 года начал реализовывать проект по газотранспортным системам. Он соединит Восток и Запад РФ.
Ранее сообщалось, что «Газпром» планирует поставлять газ в Иран. Соответствующий стратегический меморандум был подписан при участии исполняющего обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммада Мохбера. Так, стороны будут развивать долгосрочное
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