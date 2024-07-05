«Родной город ближе»: молодой врач уехал из Тюмени, чтобы остаться в Курганской области. Видео

Врач Чепарухин вернулся работать в Шадринск после выпуска из тюменского медвуза
© Служба новостей «URA.RU»
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Выпусник тюменского медуниверситета вернулся для работы в шадринской районной больнице
Выпусник тюменского медуниверситета вернулся для работы в шадринской районной больнице Фото:

Молодой врач из Шадринска (Курганская область) Никита Чепарухин, после окончания Тюменского государственного медуниверситета, принял решение вернуться и работать в родном городе. Теперь он занимает должность терапевта в Шадринской центральной районной больнице, указано в telegram-канале администрации муниципалитета. 

«Учился в Тюмени, решил вернуться на свою родину. Шадринск мне ближе, в районной больнице знаю всех врачей, все знают меня. Первые дни люди были немного удивлены, что работают с молодым врачом, но идут ко мне навстречу, я иду навстречу к пациентам», — рассказал он в видео, опубликованном в канале «Шадринский округ». 

Как отмечают в мэрии, теперь Чепарухин занимает должность терапевта в Шадринской ЦРБ. Также молодой врач стал лауреатом молодежной премии администрации муниципального округа.

Ранее URA.RU писало, что в Курган вернулся медик, окончивший Тюменский медицинский университет. Там он прошел обучение по специальности «Эндокринология» и сейчас работает в Курганской областной клинической больнице.

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Молодой врач из Шадринска (Курганская область) Никита Чепарухин, после окончания Тюменского государственного медуниверситета, принял решение вернуться и работать в родном городе. Теперь он занимает должность терапевта в Шадринской центральной районной больнице, указано в telegram-канале администрации муниципалитета.  «Учился в Тюмени, решил вернуться на свою родину. Шадринск мне ближе, в районной больнице знаю всех врачей, все знают меня. Первые дни люди были немного удивлены, что работают с молодым врачом, но идут ко мне навстречу, я иду навстречу к пациентам», — рассказал он в видео, опубликованном в канале «Шадринский округ».  Как отмечают в мэрии, теперь Чепарухин занимает должность терапевта в Шадринской ЦРБ. Также молодой врач стал лауреатом молодежной премии администрации муниципального округа. Ранее URA.RU писало, что в Курган вернулся медик, окончивший Тюменский медицинский университет. Там он прошел обучение по специальности «Эндокринология» и сейчас работает в Курганской областной клинической больнице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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