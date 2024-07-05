Молодой врач из Шадринска (Курганская область) Никита Чепарухин, после окончания Тюменского государственного медуниверситета, принял решение вернуться и работать в родном городе. Теперь он занимает должность терапевта в Шадринской центральной районной больнице, указано в telegram-канале администрации муниципалитета.
«Учился в Тюмени, решил вернуться на свою родину. Шадринск мне ближе, в районной больнице знаю всех врачей, все знают меня. Первые дни люди были немного удивлены, что работают с молодым врачом, но идут ко мне навстречу, я иду навстречу к пациентам», — рассказал он в видео, опубликованном в канале «Шадринский округ».
Как отмечают в мэрии, теперь Чепарухин занимает должность терапевта в Шадринской ЦРБ. Также молодой врач стал лауреатом молодежной премии администрации муниципального округа.
Ранее URA.RU писало, что в Курган вернулся медик, окончивший Тюменский медицинский университет. Там он прошел обучение по специальности «Эндокринология» и сейчас работает в Курганской областной клинической больнице.
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