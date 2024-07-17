Экс-главу департамента культуры доставили в суд для избрания меры пресечения

Суд в столице приступил к рассмотрению ходатайства следствия об избрании меры пресечения экс-министру Правительства Москвы Александра Кибовского. Об этом сообщили в суде.
«Замоскворецкий районный суд города Москвы приступил к рассмотрению ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении экс-чиновника Правительства Москвы Александра Кибовского», —
Кибовский обвиняется в восьми эпизодах получения взяток и одном эпизоде покушения на мошенничество. В правительстве Москвы он работал с 2010 года. В 2015 году он возглавил городской департамент культуры.
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