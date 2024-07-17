17 июля 2024

Экс-главу департамента культуры доставили в суд для избрания меры пресечения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Акция "Вахта памяти". Москва, кибовский александр
Кибовский задержан по делу о взятках Фото:

Суд в столице приступил к рассмотрению ходатайства следствия об избрании меры пресечения экс-министру Правительства Москвы Александра Кибовского. Об этом сообщили в суде.

Новость по теме
Задержан экс-глава департамента культуры Москвы: кто такой Александр Кибовский и в чем его подозревают

«Замоскворецкий районный суд города Москвы приступил к рассмотрению ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении экс-чиновника Правительства Москвы Александра Кибовского», — говорится в сообщении. Кибовский задержан по делу о взятках.

Кибовский обвиняется в восьми эпизодах получения взяток и одном эпизоде покушения на мошенничество. В правительстве Москвы он работал с 2010 года. В 2015 году он возглавил городской департамент культуры.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд в столице приступил к рассмотрению ходатайства следствия об избрании меры пресечения экс-министру Правительства Москвы Александра Кибовского. Об этом сообщили в суде. «Замоскворецкий районный суд города Москвы приступил к рассмотрению ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении экс-чиновника Правительства Москвы Александра Кибовского», — говорится в сообщении. Кибовский задержан по делу о взятках. Кибовский обвиняется в восьми эпизодах получения взяток и одном эпизоде покушения на мошенничество. В правительстве Москвы он работал с 2010 года. В 2015 году он возглавил городской департамент культуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...