Экс-главу департамента культуры доставили в суд для избрания меры пресечения

17 июля 2024 в 23:23 Размер текста - 17 +

Суд в столице приступил к рассмотрению ходатайства следствия об избрании меры пресечения экс-министру Правительства Москвы Александра Кибовского. Об этом сообщили в суде. «Замоскворецкий районный суд города Москвы приступил к рассмотрению ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении экс-чиновника Правительства Москвы Александра Кибовского», — говорится в сообщении. Кибовский задержан по делу о взятках. Кибовский обвиняется в восьми эпизодах получения взяток и одном эпизоде покушения на мошенничество. В правительстве Москвы он работал с 2010 года. В 2015 году он возглавил городской департамент культуры.