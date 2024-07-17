СК раскрыл, за что задержан экс-министр правительства Москвы Кибовский

СК: Кибовский задержан за получение восьми взяток

17 июля 2024 в 17:09 Размер текста - 17 +

Александру Кибовскому предъявлено обвинение по восьми эпизодам получения взяток Фото: Антон Белицкий © URA.RU Бывший министр правительства Москвы Александр Кибовский обвиняется в восьми эпизодах получения взяток и одном эпизоде покушения на мошенничество. Об этом сообщили в СК России. «Ему предъявлено обвинение в совершении восьми эпизодов получения взяток (ч.6 ст. 290 УК РФ) и одного эпизода покушения на мошенничество (ч.3 ст. 30 — ч.4 ст. 159 УК РФ)», — написали в telegram-канале « Следком ». Кибовскому грозит заключение под стражу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший министр правительства Москвы Александр Кибовский обвиняется в восьми эпизодах получения взяток и одном эпизоде покушения на мошенничество. Об этом сообщили в СК России. «Ему предъявлено обвинение в совершении восьми эпизодов получения взяток (ч.6 ст. 290 УК РФ) и одного эпизода покушения на мошенничество (ч.3 ст. 30 — ч.4 ст. 159 УК РФ)», — написали в telegram-канале «Следком». Кибовскому грозит заключение под стражу.