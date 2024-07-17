СК раскрыл, за что задержан экс-министр правительства Москвы Кибовский

СК: Кибовский задержан за получение восьми взяток
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Акция "Вахта памяти". Москва, кибовский александр
Александру Кибовскому предъявлено обвинение по восьми эпизодам получения взяток Фото:

Бывший министр правительства Москвы Александр Кибовский обвиняется в восьми эпизодах получения взяток и одном эпизоде покушения на мошенничество. Об этом сообщили в СК России.

«Ему предъявлено обвинение в совершении восьми эпизодов получения взяток (ч.6 ст. 290 УК РФ) и одного эпизода покушения на мошенничество (ч.3 ст. 30 — ч.4 ст. 159 УК РФ)», — написали в telegram-канале «Следком». Кибовскому грозит заключение под стражу.

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Бывший министр правительства Москвы Александр Кибовский обвиняется в восьми эпизодах получения взяток и одном эпизоде покушения на мошенничество. Об этом сообщили в СК России. «Ему предъявлено обвинение в совершении восьми эпизодов получения взяток (ч.6 ст. 290 УК РФ) и одного эпизода покушения на мошенничество (ч.3 ст. 30 — ч.4 ст. 159 УК РФ)», — написали в telegram-канале «Следком». Кибовскому грозит заключение под стражу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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