Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в ночь на 30 июля системы противовоздушной обороны успешно перехватили четыре украинские ракеты. Эти перехваты произошли над Курчатовским и Октябрьским районами. В то же время российская армия продолжает целенаправленное продвижение на покровском направлении. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU.
Атаки ВСУ на российские регионы
В Курской области уничтожены четыре ракеты ВСУ над Октябрьским и Курчатовским районами, где расположена Курская АЭС. В Белгородской области на Новую Таволжанку обрушилась атака ВСУ, в результате которой ранены женщина и её 16-летняя дочь. Удар по инфраструктуре нанесен в Краснояружском районе в поселке Красная Яруга, а в селе Илек-Пеньковка дрон атаковал социальный объект. В Валуйском городском округе в Новопетровке беспилотник сбросил взрывное устройство на частный дом, полностью его разрушив. В Шебекинском округе дрон-камикадзе поразил дом в Новой Таволжанке.
Кроме того, в Курской области обстреливались Теткино Глушковского района, Свердликово и хутор Кубаткин Суджанского района. Атаки дронов отмечались вблизи Суджи, Теткино, Кобылок Глушковского района, села Бегоща и деревни Старой Николаевки Рыльского района, а также в деревне Внезапное Кореневского района. Дрон атаковал тепличный комплекс в Кобылках, повредив административный корпус и микроавтобус. Во Внезапном выбиты окна и повреждены фасады в двух домах после сброса взрывного устройства. Уничтожены восемь украинских дронов с помощью стрелкового оружия и средств РЭБ.
Харьковское направление
ВСУ активизировали попытки прорыва к многоэтажной застройке, сосредоточив тяжелую технику и пехоту из мобилизованных и бывших заключенных. Группировкой "Север" за сутки отражено две атаки и сорвано восемь попыток переброски ВСУ на правый берег реки Волчья.
В районе Старицы украинская армия увеличивает усилия по захвату населенного пункта, предприняв четыре атаки без успеха. На липцовском направлении ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ в Глубоком.
Купянское направление
У Песчаного ВС РФ расширили зону контроля на запад и север. В районе Стельмаховки и Макеевки (ЛНР) сохраняется высокая интенсивность боевых действий.
Часовоярское направление
Севернее Часова Яра ВСУ подтверждает продвижение российской армии западнее водоканала Северский Донец – Донбасс. События происходят на узком участке фронта.
Торецкое направление
Российские подразделения продвинулись в Нью-Йорке. Также ВС РФ добились тактических успехов у населенных пунктов Зализное, Пивденное и Дружба.
Покровское направление
Западнее Авдеевки российские военные вошли в Веселое и продвинулись к Карловке на юге. ВСУ организованно отступают от нескольких сел, пытаясь стабилизировать фронт.
Согласно оценкам обстановки, российские войска закрепились вдоль лесополосы на участке между Воздвиженкой и Лозоватским шириной до 1,83 километра. Южнее и восточнее Ивановки штурмовые группы продолжают наступление в сторону села.
Восточная часть Веселого уже находится под контролем ВС России, в то время как бои переместились в центральную часть населенного пункта. Кроме того, севернее Желанного российские войска продвинулись вдоль железной дороги и нескольких лесополос на участке шириной до 1,8 километра на глубину до 650 метров.
После установления контроля российскими войсками над Авдеевкой в феврале текущего года ВСУ не удалось стабилизировать линию фронта. ВС РФ продолжают продвигаться на запад широким фронтом благодаря постоянным тактическим успехам. Бои походят с высокой интенсивностью.
Южнодонецкое направление
Российские войска движутся к автодороге Угледар – Марьинка. В Красногоровке и Парасковиевке идут встречные бои.
Запорожское направление
ВС РФ обстреливают позиции украинской армии на рубеже Гуляй Поле – Малая Токмачка. Линия боевого соприкосновения не изменилась.
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