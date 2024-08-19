Прокуратура обнаружила признаки отмывания (легализации) средств в деятельности компании из Кургана. Через суд ведомство добилось отмены перевода на 10,95 млн рублей жителю Челябинска якобы в качестве зарплаты. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к правоохранительным органам.
«Курганская фирма на основе мнимых трудовых отношений перечислила жителю Челябинска почти 11 млн рублей. Прокуратура обнаружила признаки отмывания средств и через суд добилась отмены перевода», — говорят источники. По их данным, чтобы совершить нелегальный перевод, был использован поддельный документ комиссии по трудовым спорам.
Информация подтвердилась данными судебной картотеки. Сотрудники прокуратуры нашли, что фирма «Армкомплект» на основе поддельного исполнительного документа перечислила гражданину из Челябинска 10 950 700 рублей в качестве заработной платы. При этом по адресу регистрации компания деятельность не ведет. Сведения о доходах фирмы в налоговой не имелись. Челябинец был опрошен сотрудниками полиции и подтвердил, что никогда в курганской компании не работал, и средств от них не получал.
В судебном заседании выяснилось, что сведения Росфинмониторинга подтверждают сомнительность операций курганской компании. В 2023 году фирма с единственным сотрудником сделала семь таких операций. Также было обнаружено, что в 2023-2024 годах на имя челябинца различными компаниями страны было отправлено 95 млн рублей. Сделка имела явные признаки незаконной операции. «Целью совершения данной сделки являлось осуществление незаконной финансовой деятельности, придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами <…>, источник происхождения которых неизвестен», — говорится в судебных материалах. Следователями УМВД было возбуждено уголовное дело.
Суд признал недействительной сделку по переводу денежных средств челябинцу. Было решено взыскать сумму перевода в бюджет Российской федерации.
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