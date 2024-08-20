Происшествия В суд поступило дело экс-депутата Госдумы Пономарева* об оправдании терроризма 20 августа 2024 в 13:26 Размер текста - 17 + Илью Пономарева обвиняют в фейках об армии и оправдании терроризма Фото: Илья Московец © URA.RU В военный суд поступило уголовное дело экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева об оправдании терроризма и фейках о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Дело экс-депутата Госдумы Пономарева об оправдании терроризма и фейках об армии РФ поступило в военный суд», — передает пресс-служба. Сообщение приводит ТАСС. По версии следствия, Пономарев, находясь на Украине в 2022 году, участвовал в трансляциях на видеохостинге и давал интервью, в ходе которых распространял недостоверную информацию о ВС РФ. В начале августа в дом экс-депутата под Киевом попал беспилотник. Пономарев был ранен. *Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев признан в РФ иноагентом, внесен в реестр экстремистов и террористов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В военный суд поступило уголовное дело экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева об оправдании терроризма и фейках о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Дело экс-депутата Госдумы Пономарева об оправдании терроризма и фейках об армии РФ поступило в военный суд», — передает пресс-служба. Сообщение приводит ТАСС. По версии следствия, Пономарев, находясь на Украине в 2022 году, участвовал в трансляциях на видеохостинге и давал интервью, в ходе которых распространял недостоверную информацию о ВС РФ. В начале августа в дом экс-депутата под Киевом попал беспилотник. Пономарев был ранен. *Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев признан в РФ иноагентом, внесен в реестр экстремистов и террористов {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям