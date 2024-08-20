В суд поступило дело экс-депутата Госдумы Пономарева* об оправдании терроризма

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Илью Пономарева обвиняют в фейках об армии и оправдании терроризма Фото:

В военный суд поступило уголовное дело экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева об оправдании терроризма и фейках о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Дело экс-депутата Госдумы Пономарева об оправдании терроризма и фейках об армии РФ поступило в военный суд», — передает пресс-служба. Сообщение приводит ТАСС.

По версии следствия, Пономарев, находясь на Украине в 2022 году, участвовал в трансляциях на видеохостинге и давал интервью, в ходе которых распространял недостоверную информацию о ВС РФ. В начале августа в дом экс-депутата под Киевом попал беспилотник. Пономарев был ранен.

*Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев признан в РФ иноагентом, внесен в реестр экстремистов и террористов

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В военный суд поступило уголовное дело экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева об оправдании терроризма и фейках о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Дело экс-депутата Госдумы Пономарева об оправдании терроризма и фейках об армии РФ поступило в военный суд», — передает пресс-служба. Сообщение приводит ТАСС. По версии следствия, Пономарев, находясь на Украине в 2022 году, участвовал в трансляциях на видеохостинге и давал интервью, в ходе которых распространял недостоверную информацию о ВС РФ. В начале августа в дом экс-депутата под Киевом попал беспилотник. Пономарев был ранен. *Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев признан в РФ иноагентом, внесен в реестр экстремистов и террористов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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