В суд поступило дело экс-депутата Госдумы Пономарева* об оправдании терроризма

В военный суд поступило уголовное дело экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева об оправдании терроризма и фейках о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Дело экс-депутата Госдумы Пономарева об оправдании терроризма и фейках об армии РФ поступило в военный суд», — передает пресс-служба. Сообщение приводит ТАСС.
По версии следствия, Пономарев, находясь на Украине в 2022 году, участвовал в трансляциях на видеохостинге и давал интервью, в ходе которых распространял недостоверную информацию о ВС РФ. В начале августа в дом экс-депутата под Киевом попал беспилотник. Пономарев был ранен.
*Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев признан в РФ иноагентом, внесен в реестр экстремистов и террористов
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.