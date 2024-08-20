Дети работников театров из Курской области были размещены в пансионате «Звенигород» по инициативе председателя Союза театральных деятелей РФ Владимира Машкова. Об этом сообщили в Союзе театральных деятелей РФ.
«На месте гостей тепло встретили представители Центрального аппарата Союза и руководство здравницы. Теперь ребята вместе с сопровождающими их взрослыми смогут отдохнуть в семейных номерах пансионата», — говорится в сообщении на сайте союза.
В рамках отдыха для детей организованы спортивные и культурные мероприятия, включая экскурсии и просмотры фильмов. Группу составляют дети из Курского государственного драматического театра имени А. С. Пушкина, Курского государственного театра кукол и Курского театра юного зрителя «Ровесник».
Директор Курского государственного театра кукол Юлия Павленко и главный администратор Ольга Озерова выразили благодарность Владимиру Машкову за организацию отдыха. Они отметили, что теперь ребята смогут продолжать чувствовать себя детьми и спокойно отдыхать.
Вооруженные силы Украины на протяжении двух недель ведут активные боевые действия на территории Курской области. ВС РФ эффективно отражают атаки украинских боевиков. Замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов 20 августа заявил, что ВСУ остановлены на всей территории Курской области.
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