МО: солдаты РФ поразили колонну украинской техники в Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, техника, украина, эшелон, всу, переброска,  stock
ВС РФ при помощи систем залпового огня поразили украинскую колонну техники в Курской области (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские военные уничтожили украинскую колонну военной техники в Курской области при помощи реактивной системы залпового огня «Торнадо-С». Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Была обнаружена колонна [техники ВСУ] в лесном массиве. Координаты были переданы расчету РСЗО „Торнадо-С“, который нанес огневое поражение», — уточнили в ведомстве. Сообщение опубликовано в Telegram. Всего было были уничтожены три единицы техники, а также 20 украинских солдат. Поддержку российским солдатам оказывали операторы дронов, которые и выявили колонну техники противника, добавили в Минобороны.

В Курской области накануне сообщалось об уничтожении более 300 украинских солдат. Всего же в зоне спецоперации на Украине российские военные поразили свыше 2000 бойцов ВСУ за сутки. Как отмечал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, продвижение противника в российском регионе остановлено, однако бои еще будут продолжаться.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные уничтожили украинскую колонну военной техники в Курской области при помощи реактивной системы залпового огня «Торнадо-С». Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Была обнаружена колонна [техники ВСУ] в лесном массиве. Координаты были переданы расчету РСЗО „Торнадо-С“, который нанес огневое поражение», — уточнили в ведомстве. Сообщение опубликовано в Telegram. Всего было были уничтожены три единицы техники, а также 20 украинских солдат. Поддержку российским солдатам оказывали операторы дронов, которые и выявили колонну техники противника, добавили в Минобороны. В Курской области накануне сообщалось об уничтожении более 300 украинских солдат. Всего же в зоне спецоперации на Украине российские военные поразили свыше 2000 бойцов ВСУ за сутки. Как отмечал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, продвижение противника в российском регионе остановлено, однако бои еще будут продолжаться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...