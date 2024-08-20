МО: солдаты РФ поразили колонну украинской техники в Курской области

20 августа 2024 в 17:22 Размер текста - 17 +

ВС РФ при помощи систем залпового огня поразили украинскую колонну техники в Курской области (архивное фото) Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Российские военные уничтожили украинскую колонну военной техники в Курской области при помощи реактивной системы залпового огня «Торнадо-С». Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Была обнаружена колонна [техники ВСУ] в лесном массиве. Координаты были переданы расчету РСЗО „Торнадо-С“, который нанес огневое поражение», — уточнили в ведомстве. Сообщение опубликовано в Telegram. Всего было были уничтожены три единицы техники, а также 20 украинских солдат. Поддержку российским солдатам оказывали операторы дронов, которые и выявили колонну техники противника, добавили в Минобороны. В Курской области накануне сообщалось об уничтожении более 300 украинских солдат. Всего же в зоне спецоперации на Украине российские военные поразили свыше 2000 бойцов ВСУ за сутки. Как отмечал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, продвижение противника в российском регионе остановлено, однако бои еще будут продолжаться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные уничтожили украинскую колонну военной техники в Курской области при помощи реактивной системы залпового огня «Торнадо-С». Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Была обнаружена колонна [техники ВСУ] в лесном массиве. Координаты были переданы расчету РСЗО „Торнадо-С“, который нанес огневое поражение», — уточнили в ведомстве. Сообщение опубликовано в Telegram. Всего было были уничтожены три единицы техники, а также 20 украинских солдат. Поддержку российским солдатам оказывали операторы дронов, которые и выявили колонну техники противника, добавили в Минобороны. В Курской области накануне сообщалось об уничтожении более 300 украинских солдат. Всего же в зоне спецоперации на Украине российские военные поразили свыше 2000 бойцов ВСУ за сутки. Как отмечал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, продвижение противника в российском регионе остановлено, однако бои еще будут продолжаться.