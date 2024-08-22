22 августа 2024

«Коммерсант» узнал, как биодобавки с листьями коки попали на маркетплейсы

«Коммерсант»: для продажи запрещенных БАДов используют фиктивные свидетельства
© Служба новостей «URA.RU»
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На крупнейших онлайн-площадках были обнаружены сотни БАДов с запрещенными веществами Фото:

Недобросовестные компании используют для продажи на маркетплейсах поддельные свидетельства для продажи БАДов, в которых содержатся запрещенные в РФ вещества. Подробнее о преступной схеме рассказал глава агентства DSM Group Сергей Шуляк. Ранее на торговых площадках нашли препараты, в состав которых входят наркотики.

«Они берут чужое свидетельство, вводят его данные и заполняют карточки на любые БАДы, которые какими-то окольными путями привезли в Россию. В том числе и с запрещенными с компонентами. У маркетплейсов нет нормальной системы, которая могла бы отсекать недобросовестных селлеров (продавцы маркетплейсов — прим. URA.RU)», — пояснил Сергей Шуляк в беседе с «Коммерсантом».

Собеседник издания подчеркнул, что схема осложняет работу добросовестным производителям. В данный момент любая биологически активная добавка подлежит регистрации. Она проходит лабораторные исследования, где подтверждается содержание заявленных веществ. И только после этого выдается свидетельство о государственной регистрации, после чего препарата можно продавать.

Роскачество обнаружило на маркетплейсах более 400 БАДов, содержащих наркотические вещества. Среди опасных компонентов были найдены листья коки.

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Недобросовестные компании используют для продажи на маркетплейсах поддельные свидетельства для продажи БАДов, в которых содержатся запрещенные в РФ вещества. Подробнее о преступной схеме рассказал глава агентства DSM Group Сергей Шуляк. Ранее на торговых площадках нашли препараты, в состав которых входят наркотики. «Они берут чужое свидетельство, вводят его данные и заполняют карточки на любые БАДы, которые какими-то окольными путями привезли в Россию. В том числе и с запрещенными с компонентами. У маркетплейсов нет нормальной системы, которая могла бы отсекать недобросовестных селлеров (продавцы маркетплейсов — прим. URA.RU)», — пояснил Сергей Шуляк в беседе с «Коммерсантом». Собеседник издания подчеркнул, что схема осложняет работу добросовестным производителям. В данный момент любая биологически активная добавка подлежит регистрации. Она проходит лабораторные исследования, где подтверждается содержание заявленных веществ. И только после этого выдается свидетельство о государственной регистрации, после чего препарата можно продавать. Роскачество обнаружило на маркетплейсах более 400 БАДов, содержащих наркотические вещества. Среди опасных компонентов были найдены листья коки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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