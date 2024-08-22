«Коммерсант» узнал, как биодобавки с листьями коки попали на маркетплейсы

Недобросовестные компании используют для продажи на маркетплейсах поддельные свидетельства для продажи БАДов, в которых содержатся запрещенные в РФ вещества. Подробнее о преступной схеме рассказал глава агентства DSM Group Сергей Шуляк. Ранее на торговых площадках нашли препараты, в состав которых входят наркотики.
«Они берут чужое свидетельство, вводят его данные и заполняют карточки на любые БАДы, которые какими-то окольными путями привезли в Россию. В том числе и с запрещенными с компонентами. У маркетплейсов нет нормальной системы, которая могла бы отсекать недобросовестных селлеров (продавцы маркетплейсов — прим. URA.RU)», — пояснил Сергей Шуляк в беседе с «
Собеседник издания подчеркнул, что схема осложняет работу добросовестным производителям. В данный момент любая биологически активная добавка подлежит регистрации. Она проходит лабораторные исследования, где подтверждается содержание заявленных веществ. И только после этого выдается свидетельство о государственной регистрации, после чего препарата можно продавать.
Роскачество обнаружило на маркетплейсах более 400 БАДов, содержащих наркотические вещества. Среди опасных компонентов были найдены листья коки.
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