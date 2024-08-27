В Петербурге бывший следователь напал на фельдшера

27 августа 2024 в 22:56 Размер текста - 17 +

В Петербурге бывший следователь ударил фельдшера скорой помощи, которая потеряла сознание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Санкт-Петербурге установили личность напавшего на фельдшера скорой помощи Ирину Устич. Им оказался бывший следователь ГСУ МВД и преподаватель таможенной академии Петербурга Артем Филиппов, пишут СМИ. По словам пострадавшей Ирины Устич, их бригада скорой помощи приехала на вызов, чтобы оказать помощь избитому таксисту. Отмечается, что Филиппов, который напал на водителя, находился в алкогольном состоянии и буянил. Когда он успокоился, его поместили на каталку скорой помощи и пристегнули ремнем безопасности. «После дебошир приподнялся на локте, ударил медика, она потеряла сознание. Она очнулась от того, что ее вместе с коллегой выталкивают из автомобиля», — передает издание 78.ru слова потерпевшей. Отмечается, что после инцидента Филиппов хотел искупить вину и предложил материальную помощь Устич. Однако она отказалась и написала заявление на него в полицию. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Сообщается, что у женщины было зафиксировано сотрясение, закрытая черепно-мозговая травма и ушибы. Сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Санкт-Петербурге установили личность напавшего на фельдшера скорой помощи Ирину Устич. Им оказался бывший следователь ГСУ МВД и преподаватель таможенной академии Петербурга Артем Филиппов, пишут СМИ. По словам пострадавшей Ирины Устич, их бригада скорой помощи приехала на вызов, чтобы оказать помощь избитому таксисту. Отмечается, что Филиппов, который напал на водителя, находился в алкогольном состоянии и буянил. Когда он успокоился, его поместили на каталку скорой помощи и пристегнули ремнем безопасности. «После дебошир приподнялся на локте, ударил медика, она потеряла сознание. Она очнулась от того, что ее вместе с коллегой выталкивают из автомобиля», — передает издание 78.ru слова потерпевшей. Отмечается, что после инцидента Филиппов хотел искупить вину и предложил материальную помощь Устич. Однако она отказалась и написала заявление на него в полицию. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Сообщается, что у женщины было зафиксировано сотрясение, закрытая черепно-мозговая травма и ушибы. Сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное.