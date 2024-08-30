30 августа 2024

Илон Маск сделал заявление после ареста Дурова

Илон Маск допустил, что ограничит поездки после ареста Дурова
© Служба новостей «URA.RU»
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Илон Маск предположил, что ему стоит ограничить число поездок
Илон Маск предположил, что ему стоит ограничить число поездок Фото:
новость из сюжета
Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

Американский бизнесмен Илон Маск предположил что ему стоит ограничить международные поездки странами, где свобода слова защищена конституционно. Об этом миллиардер написал в соцсети Х на фоне задержания основателя Telegram Павла Дурова.

«Вероятно, с моей стороны было бы разумно [принять такое решение]», — отметил Илон Маск в социальной сети. Это заявление было сделано в ответ на комментарий пользователя, который предложил Маску обдумать последствия путешествий в свете недавних событий во Франции, Бразилии и Великобритании.

Дурова задержали в аэропорту Франции и предъявили 12 обвинений. Маск назвал «тревожной возможностью»» информацию о причастности администрации президента США Джо Байдена к задержанию Дурова. 

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Американский бизнесмен Илон Маск предположил что ему стоит ограничить международные поездки странами, где свобода слова защищена конституционно. Об этом миллиардер написал в соцсети Х на фоне задержания основателя Telegram Павла Дурова. «Вероятно, с моей стороны было бы разумно [принять такое решение]», — отметил Илон Маск в социальной сети. Это заявление было сделано в ответ на комментарий пользователя, который предложил Маску обдумать последствия путешествий в свете недавних событий во Франции, Бразилии и Великобритании. Дурова задержали в аэропорту Франции и предъявили 12 обвинений. Маск назвал «тревожной возможностью»» информацию о причастности администрации президента США Джо Байдена к задержанию Дурова. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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