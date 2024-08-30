Илон Маск сделал заявление после ареста Дурова

Американский бизнесмен Илон Маск предположил что ему стоит ограничить международные поездки странами, где свобода слова защищена конституционно. Об этом миллиардер написал в соцсети Х на фоне задержания основателя Telegram Павла Дурова.
«Вероятно, с моей стороны было бы разумно [принять такое решение]», — отметил Илон Маск в социальной сети. Это заявление было сделано в ответ на комментарий пользователя, который предложил Маску обдумать последствия путешествий в свете недавних событий во Франции, Бразилии и Великобритании.
Дурова задержали в аэропорту Франции и предъявили 12 обвинений. Маск назвал «тревожной возможностью»» информацию о причастности администрации президента США Джо Байдена к задержанию Дурова.
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