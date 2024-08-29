29 августа 2024

Илон Маск встревожился из-за возможной причастности США к аресту Дурова

© Служба новостей «URA.RU»
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Маск заявил о тревоге из-за возможной причастности США к задержанию предпринимателя из России
Маск заявил о тревоге из-за возможной причастности США к задержанию предпринимателя из России Фото:
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Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

Американский бизнесмен Илон Маск назвал «тревожной возможностью» информацию о причастности администрации президента США Джо Байдена к задержанию основателя Telegram Павла Дурова. Об этом миллиардер сообщил в своей соцсети X.

«Тревожащая возможность», — коротко ответил Маск в ответ на интервью бывшего сотрудника Госдепа Майка Бенца журналисту Такеру Карлсону. Журналистский материал вышел под заголовком: «Была ли администрация Байдена причастна к задержанию руководителя Telegram Павла Дурова».

Ранее Маск признался, что единственной, кто могла бы спасти экипаж космического корабля Starliner, помимо компании SpaceX, является Россия. Космонавты остались на космической станции из-за неполадок корабля. Подробнее о космическом происшествии — в материале URA.RU.

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Американский бизнесмен Илон Маск назвал «тревожной возможностью» информацию о причастности администрации президента США Джо Байдена к задержанию основателя Telegram Павла Дурова. Об этом миллиардер сообщил в своей соцсети X. «Тревожащая возможность», — коротко ответил Маск в ответ на интервью бывшего сотрудника Госдепа Майка Бенца журналисту Такеру Карлсону. Журналистский материал вышел под заголовком: «Была ли администрация Байдена причастна к задержанию руководителя Telegram Павла Дурова». Ранее Маск признался, что единственной, кто могла бы спасти экипаж космического корабля Starliner, помимо компании SpaceX, является Россия. Космонавты остались на космической станции из-за неполадок корабля. Подробнее о космическом происшествии — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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