Врач рассказала, как снизить холестерин без лекарств

Для снижения уровня холестерина необходимо употреблять овощи и фрукты, заявила эксперт из Индии
Для снижения уровня холестерина необходимо соблюдать здоровую для сердца диету, заниматься физической активностью и не допускать избыточный вес. Об этом сообщили индийские СМИ со ссылкой на эксперта.
«Хотя для регулирования уровня холестерина часто назначают лекарства, существует несколько естественных способов снизить уровень холестерина, не прибегая к лекарствам», — заявили в IndiaTV со ссылкой на индийского эксперта. Издание назвало пять стратегий для контроля уровня холестерина.
- Здоровая для сердца диета и сбалансированное питание: фрукты и овощи, цельнозерновые продукты (овес, коричневый рис, цельнозерновая пшеница), ненасыщенные жиры в оливковом масле, авокадо и орехах вместо насыщенных в красном мясе и молочных продуктах, бобовые;
- Физическая активность: каждую неделю необходимо уделять 2,5 часа на аэробные нагрузки (быстрая ходьба, плавание), а также заниматься силовыми упражнениями;
- Здоровый вес: избыточный вес, особенно в области живота, может способствовать повышению уровня холестерина;
- Отказ от курения: сигареты снижают уровень «хорошего» холестерина (ЛПВП) и повышают уровень «плохого» (ЛПНП), а также повышают риск сердечных заболеваний;
- Ограничение в потреблении алкоголя: умеренное употребление (до одного напитка в день для женщин и до двух — для мужчин) алкогольных напитков повышает ЛПВП, однако чрезмерное употребление приводит к высокому уровню холестерина.
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