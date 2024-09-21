Концерт Бориса Гребенщикова в Ницце отменили из-за состояния здоровья музыканта

Концерт российского музыканта Бориса Гребенщикова, который был запланирован на 21 сентября в Ницце, отменён из-за проблем со здоровьем артиста. Об этом сообщает организатор мероприятия Best Events Europe.
«Состояние здоровья Бориса Гребенщикова не позволяет, к сожалению, провести сегодняшний концерт БГ+ в Ницце 21 сентября», — указывается в официальном сообщении организаторов. Подробностей о состоянии артиста не приводится.
Покупателям билетов на отменённое мероприятие будет осуществлен возврат средств в течение двух недель. Пока нет информации об отмене других концертов музыканта, запланированных на октябрь в различных городах Европы, согласно расписанию на его официальном сайте.
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