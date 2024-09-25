Власти готовят нефтяникам новые налоговые льготы более чем на 200 млрд рублей

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Минфин подготовил законопроект, согласно которому нефтяники смогут получить снижение налоговых выплат
Минфин подготовил законопроект, согласно которому нефтяники смогут получить снижение налоговых выплат Фото:

Российские власти разрабатывают новые налоговые льготы для нефтяных компаний, на общую сумму свыше 200 миллиардов рублей, чтобы стимулировать развитие нефтепереработки. Это предложение Минфина направлено на поддержку компаний, инвестирующих в сектор.

«Льготы смогут получить те компании, которые в период с 2020 по 2026 годы инвестируют в объекты нефтепереработки более 50 млрд рублей», — сообщил Алексей Сазанов, его письмо приводит газета «Известия». Кроме того, для получения поддержки компании обязаны будут продавать бензин и дизельное топливо по ценам ниже среднеоптовых на 10% и 20% соответственно.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что объем налоговых льгот может достичь 210 миллиардов рублей. Данная инициатива продлит уже существующие льготы до 2032 года и является частью усилий по стабилизации работы нефтеперерабатывающей отрасли. Введение инвестиционной надбавки к обратному акцизу на нефть послужит дополнительным стимулом для инвесторов и поможет обеспечить стабильность на внутреннем рынке моторных топлив.

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Российские власти разрабатывают новые налоговые льготы для нефтяных компаний, на общую сумму свыше 200 миллиардов рублей, чтобы стимулировать развитие нефтепереработки. Это предложение Минфина направлено на поддержку компаний, инвестирующих в сектор. «Льготы смогут получить те компании, которые в период с 2020 по 2026 годы инвестируют в объекты нефтепереработки более 50 млрд рублей», — сообщил Алексей Сазанов, его письмо приводит газета «Известия». Кроме того, для получения поддержки компании обязаны будут продавать бензин и дизельное топливо по ценам ниже среднеоптовых на 10% и 20% соответственно. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что объем налоговых льгот может достичь 210 миллиардов рублей. Данная инициатива продлит уже существующие льготы до 2032 года и является частью усилий по стабилизации работы нефтеперерабатывающей отрасли. Введение инвестиционной надбавки к обратному акцизу на нефть послужит дополнительным стимулом для инвесторов и поможет обеспечить стабильность на внутреннем рынке моторных топлив.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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