Власти готовят нефтяникам новые налоговые льготы более чем на 200 млрд рублей

Российские власти разрабатывают новые налоговые льготы для нефтяных компаний, на общую сумму свыше 200 миллиардов рублей, чтобы стимулировать развитие нефтепереработки. Это предложение Минфина направлено на поддержку компаний, инвестирующих в сектор.
«Льготы смогут получить те компании, которые в период с 2020 по 2026 годы инвестируют в объекты нефтепереработки более 50 млрд рублей», — сообщил Алексей Сазанов, его письмо приводит газета «Известия». Кроме того, для получения поддержки компании обязаны будут продавать бензин и дизельное топливо по ценам ниже среднеоптовых на 10% и 20% соответственно.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что объем налоговых льгот может достичь 210 миллиардов рублей. Данная инициатива продлит уже существующие льготы до 2032 года и является частью усилий по стабилизации работы нефтеперерабатывающей отрасли. Введение инвестиционной надбавки к обратному акцизу на нефть послужит дополнительным стимулом для инвесторов и поможет обеспечить стабильность на внутреннем рынке моторных топлив.
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