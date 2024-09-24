Диетолог рассказал, какой молочный продукт укрепит иммунитет

Врач Абхилаша: творог содержит ферменты, которые стимулируют иммунитет
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ТЦ Парус (Метрополис) Курган, творог
Творог содержит пробиотики и полезные минералы Фото:

Клинический диетолог из Индии Абхилаша В. советует употреблять творог для усиления иммунитета. В беседе журналистами врач сообщила, что творог содержит пробиотики, которые стимулируют иммунитет.

«Пробиотики в твороге усиливают иммунную функцию, усиливая защиту кишечника от вредных патогенов» — цитирует Health Shots диетолога Абхилаша В. Она также сообщила, что содержание кальция и фосфора в этом кисломолочном продукте укрепляют кости и зубы. Это помогает предотвратить остеопороз, снизить уровень холестерина и артериальное давление.

Ранее травматолог-ортопед Геннадий Данильченко советовал употреблять творог на ужин, а не на завтрак. Эксперт подчеркнул, что кальциевый обмен активизируется только в ночное время. Он считает, что употребление творога утром не приносит никакой пользы.

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Клинический диетолог из Индии Абхилаша В. советует употреблять творог для усиления иммунитета. В беседе журналистами врач сообщила, что творог содержит пробиотики, которые стимулируют иммунитет. «Пробиотики в твороге усиливают иммунную функцию, усиливая защиту кишечника от вредных патогенов» — цитирует Health Shots диетолога Абхилаша В. Она также сообщила, что содержание кальция и фосфора в этом кисломолочном продукте укрепляют кости и зубы. Это помогает предотвратить остеопороз, снизить уровень холестерина и артериальное давление. Ранее травматолог-ортопед Геннадий Данильченко советовал употреблять творог на ужин, а не на завтрак. Эксперт подчеркнул, что кальциевый обмен активизируется только в ночное время. Он считает, что употребление творога утром не приносит никакой пользы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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