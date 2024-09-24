Диетолог рассказал, какой молочный продукт укрепит иммунитет

Врач Абхилаша: творог содержит ферменты, которые стимулируют иммунитет

24 сентября 2024 в 22:00 Размер текста - 17 +

Творог содержит пробиотики и полезные минералы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Клинический диетолог из Индии Абхилаша В. советует употреблять творог для усиления иммунитета. В беседе журналистами врач сообщила, что творог содержит пробиотики, которые стимулируют иммунитет. «Пробиотики в твороге усиливают иммунную функцию, усиливая защиту кишечника от вредных патогенов» — цитирует Health Shots диетолога Абхилаша В. Она также сообщила, что содержание кальция и фосфора в этом кисломолочном продукте укрепляют кости и зубы. Это помогает предотвратить остеопороз, снизить уровень холестерина и артериальное давление. Ранее травматолог-ортопед Геннадий Данильченко советовал употреблять творог на ужин, а не на завтрак. Эксперт подчеркнул, что кальциевый обмен активизируется только в ночное время. Он считает, что употребление творога утром не приносит никакой пользы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Клинический диетолог из Индии Абхилаша В. советует употреблять творог для усиления иммунитета. В беседе журналистами врач сообщила, что творог содержит пробиотики, которые стимулируют иммунитет. «Пробиотики в твороге усиливают иммунную функцию, усиливая защиту кишечника от вредных патогенов» — цитирует Health Shots диетолога Абхилаша В. Она также сообщила, что содержание кальция и фосфора в этом кисломолочном продукте укрепляют кости и зубы. Это помогает предотвратить остеопороз, снизить уровень холестерина и артериальное давление. Ранее травматолог-ортопед Геннадий Данильченко советовал употреблять творог на ужин, а не на завтрак. Эксперт подчеркнул, что кальциевый обмен активизируется только в ночное время. Он считает, что употребление творога утром не приносит никакой пользы.