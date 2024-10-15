В Петербург пытались поставить кокаин на 3 млрд рублей в контейнерах для манго

Районный суд Колпино (Петербург) приступил к рассмотрению уголовного дела против Александра Маркова и Дмитрия Антипова, которых обвиняют в контрабанде кокаина на 3 млрд рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем Telegram.
«Обвинение полагает, что... неустановленные руководители и участники организованной группы обеспечили приобретение 200 килограмм кокаина и расфасовали его в 200 брикетов. В целях осуществления контрабанды кокаина из Перу в Россию и его незаконного сбыта, соучастники приобрели манго в 5 544 ящиках и подыскали отправителя», — передает пресс-служба судов в своем официальном telegram-канале.
Затем, согласно версии следователей, подозреваемые арендовали контейнер, в котором между крышей и обшивкой потолка спрятали брикеты с кокаином, после чего в контейнер были загружены ящики с манго. Он прибыл в Санкт-Петербург из Перу, манго было разгружено на овощебазе, а пустой контейнер отправлен в местный поселок.
Марков и Антипов, принимавшие товар, начали вскрывать потолок контейнера 30 марта 2023 года, после чего были задержаны. Оба обвиняемых отрицают свою вину.
Согласно материалам дела, на момент задержания стоимость одного грамма кокаина оценивалась в 15 000 рублей, что в общей сложности составляет 3 миллиарда рублей. Дело передано для рассмотрения судье. Дата судебного заседания пока не установлена.
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