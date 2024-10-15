Наследники Пригожина заявили о ликвидации его медиагруппы

Фонтанка: медиагруппа Пригожина «Патриот» ликвидирована
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Медиагруппа Пригожина "Патриот" объявила о ликвидации
Медиагруппа Пригожина "Патриот" объявила о ликвидации Фото:

Наследники бизнесмена Евгения Пригожина приняли решение о ликвидации медиагруппы «Патриот». В нее входило несколько крупных СМИ.

«Руководством компании принято решение о ликвидации фирм, ранее входивших в медиагруппу „Патриот“ Евгения Пригожина», — передает «Фонтанка». Сообщение о закрытии появилось 15 октября. 

В том же сообщении упоминается вклад медиагруппы «Патриот» в развитие медийной сферы и подготовку специалистов. Через ее школу прошло множество специалистов, которые в настоящее время занимают значимые должности как в бизнесе, так и на государственной службе.

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Наследники бизнесмена Евгения Пригожина приняли решение о ликвидации медиагруппы «Патриот». В нее входило несколько крупных СМИ. «Руководством компании принято решение о ликвидации фирм, ранее входивших в медиагруппу „Патриот“ Евгения Пригожина», — передает «Фонтанка». Сообщение о закрытии появилось 15 октября.  В том же сообщении упоминается вклад медиагруппы «Патриот» в развитие медийной сферы и подготовку специалистов. Через ее школу прошло множество специалистов, которые в настоящее время занимают значимые должности как в бизнесе, так и на государственной службе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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