Риск начала полномасштабной войны на Ближнем Востоке с участием Ирана и США является самой большой угрозой для Шанхайской организации сотрудничества. По мнению завотделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимира Евсеева, такая угроза есть, но она невелика. Об этом эксперт сказал в интервью URA.RU накануне встречи глав правительств государств-участниц Шанхайской организации сотрудничества.
«Если разгорится крупномасштабная война, конечно, это повлияет на ШОС, поскольку Иран является государством-членом организации. Это экономические и политические риски. Будет заблокирована поставка нефти через Ормузский пролив, а это — около 40% мировых объемов. Сокращение поставок иранской нефти на мировые рынки может повлечь резкий рост цен. Плюс у Ирана очень серьезный сухопутный транзитный потенциал, но в случае войны его невозможно будет реализовываться в рамках международного коридора „Север — Юг“», — пояснил Евсеев.
По мнению политолога, многое будет зависеть от дальнейших действий Израиля, который «провоцирует Иран, но понимает, что победить без США в этой войне не сможет». «Но США в этом участвовать не хотят», — отметил эксперт.
Встреча глав правительств стран-членов ШОС состоится в Исламабаде 16 октября. Россию на ней представит премьер-министр Михаил Мишустин. Также Мишустин проведет ряд двусторонних встреч.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.