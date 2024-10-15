Украинские военные в городе Селидово в ДНР оказались в критической ситуации, сообщил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис. По его словам, перед украинскими силами стоит выбор между сдачей в плен и гибелью.
«Им придется либо сдаться, либо войска умрут на месте, потому что у них не будет бригад, боеприпасов и снабжения», — отметил Дэвис в интервью для youtube-канала Deep Dive. Эти слова подчеркивают серьезность положения, в котором находятся украинские военные.
Дэвис также добавил, что российские войска активно наступают в этом районе. Они практически изолировали украинские подразделения в Селидово, перекрыв возможные пути для отступления или получения подкрепления.
Ранее британский эксперт Александр Меркурис сообщил, что ВСУ должны выйти из Селидово, чтобы ВС РФ их не окружили, как это произошло под Угледаром. По его словам, продолжение обороны города приведет к значительным потерям, которые не будут стратегически оправданы.
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