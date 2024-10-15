15 октября 2024

Депутаты объединят два подмосковных города в один

Совет депутатов Люберец объединит город с Дзержинским
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутаты заявили, что решение принято при поддержке граждан
Депутаты заявили, что решение принято при поддержке граждан Фото:

Совет депутатов города Люберцы, расположенного в Подмосковье, принял решение о слиянии с Дзержинским. Официальное сообщение об этом размещено на портале администрации города.

«Согласиться на объединение городского округа Дзержинский Московской области и городского округа Люберцы Московской области», — заявлено на официальном сайте администрации. В документе указывается, что решение было принято после проведения публичных слушаний на тему объединения городских округов. При этом совет депутатов отразил мнение жителей Люберец, подчеркнули в парламенте.

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Совет депутатов города Люберцы, расположенного в Подмосковье, принял решение о слиянии с Дзержинским. Официальное сообщение об этом размещено на портале администрации города. «Согласиться на объединение городского округа Дзержинский Московской области и городского округа Люберцы Московской области», — заявлено на официальном сайте администрации. В документе указывается, что решение было принято после проведения публичных слушаний на тему объединения городских округов. При этом совет депутатов отразил мнение жителей Люберец, подчеркнули в парламенте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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