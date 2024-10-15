Депутаты объединят два подмосковных города в один

Совет депутатов города Люберцы, расположенного в Подмосковье, принял решение о слиянии с Дзержинским. Официальное сообщение об этом размещено на портале администрации города.
«Согласиться на объединение городского округа Дзержинский Московской области и городского округа Люберцы Московской области», — заявлено на официальном сайте администрации. В документе указывается, что решение было принято после проведения публичных слушаний на тему объединения городских округов. При этом совет депутатов отразил мнение жителей Люберец, подчеркнули в парламенте.
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