Минфин разрешил всем регионам ввести налоговую «автоупрощенку»

Минфин хочет ввести режим автоматизированной УСН по всей стране
© Служба новостей «URA.RU»
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С 2025 по всем территориям страны может быть распространен режим "автоматизированной упрощенной системы налогообложения"
С 2025 по всем территориям страны может быть распространен режим "автоматизированной упрощенной системы налогообложения" Фото:

Министерство финансов Российской Федерации предложило с 2025 года распространить режим «автоматизированной упрощенной системы налогообложения» (АУСН, АвтоУСН) на все регионы страны. Сейчас экспериментальный режим работает в четырех пилотных регионах (Москва, Московская область, Калужская область и Татарстан), его результаты оцениваются Федеральной налоговой службой (ФНС) как успешные.

«С 2025 года все регионы России смогут присоединиться к эксперименту по внедрению автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН, АвтоУСН)», — сообщил РБК со ссылкой на проект поправок в законодательство, внесенный в правительство Минфином. Отмечается, что он уже одобрен на заседании правкомиссии по законопроектной деятельности. Введение нового режима будет осуществляться через региональные законы, которые должны вступать в силу не ранее чем через месяц после официального опубликования.

Предназначен АУСН для индивидуальных предпринимателей и организаций с численностью до пяти человек и годовым доходом не более 60 млн рублей. Основные преимущества новой системы включают упрощение налоговой отчетности за счет автоматического расчета налогов на основе данных контрольно-кассовой техники, банков и личного кабинета налогоплательщика. Ставки налога составляют 8% для объекта «доходы» и 20% для объекта «доходы минус расходы».

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Министерство финансов Российской Федерации предложило с 2025 года распространить режим «автоматизированной упрощенной системы налогообложения» (АУСН, АвтоУСН) на все регионы страны. Сейчас экспериментальный режим работает в четырех пилотных регионах (Москва, Московская область, Калужская область и Татарстан), его результаты оцениваются Федеральной налоговой службой (ФНС) как успешные. «С 2025 года все регионы России смогут присоединиться к эксперименту по внедрению автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН, АвтоУСН)», — сообщил РБК со ссылкой на проект поправок в законодательство, внесенный в правительство Минфином. Отмечается, что он уже одобрен на заседании правкомиссии по законопроектной деятельности. Введение нового режима будет осуществляться через региональные законы, которые должны вступать в силу не ранее чем через месяц после официального опубликования. Предназначен АУСН для индивидуальных предпринимателей и организаций с численностью до пяти человек и годовым доходом не более 60 млн рублей. Основные преимущества новой системы включают упрощение налоговой отчетности за счет автоматического расчета налогов на основе данных контрольно-кассовой техники, банков и личного кабинета налогоплательщика. Ставки налога составляют 8% для объекта «доходы» и 20% для объекта «доходы минус расходы».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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