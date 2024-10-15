Политолог Евсеев: страны ШОС против создания военного союза

Идея военного союза в Азии на фоне угроз со стороны США и их союзников разделила страны ШОС на два лагеря: Россия и Китай ее поддерживают, а Индия и Пакистан выступили против. Об этом в интервью URA.RU сообщил завотделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в преддверии встречи глав правительств государств-участниц Шанхайской организации сотрудничества 16 октября в Исламабаде.
«Только Россия и Китай выступают за более тесное военно-политическое сотрудничество. Но другие государства, кроме Белоруссии, эту идею не поддерживают. Категорически против Индия и Пакистан, которые имеют отношения с США. Казахстан проводит политику многовекторности и выстраивает отношения с Западом. Для принятия такого решения нужно большинство», — пояснил Евсеев.
Вместе с тем, подчеркнул политолог, страны Азии не спешат углублять отношения в военной сфере и с США, которые пытаются создать «восточное НАТО». По мнению Евсеева, это связано с тем, что «никто не хочет брать на себя дополнительные обязательства».
Очередная встреча глав правительств государств-членов ШОС состоится в Исламабаде. Россию на ней представит премьер-министр Михаил Мишустин. Также Мишустин проведет ряд двусторонних встреч с коллегами.
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