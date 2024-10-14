В Москве падают деревья и задержаны авиарейсы: последствия первого снегопада в столице

В Москве падают деревья и задержаны рейсы из-за снегопада

15 октября 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

В Москве выпал первый снег 14 октября Фото: Алексей Баранов © URA.RU В Москве 14 октября выпал первый снег. Осадки начались в понедельник утром и продолжаются до сих пор. По данным Комплекса городского хозяйства Москвы, из-за сильного ветра попадали деревья. В аэропортах задерживают рейсы, свидетельствуют данные онлайн-табло. Автолюбителям рекомендуют отказаться от поездок на личном авто. Подробнее о последствиях стихии — в материале URA.RU. В Москве из-за снегопада падают деревья Снег зафиксировала метеостанция аэропорта Внуково в 11 утра 14 октября. Специалисты сообщили о том, что видимость составляет 9 километров. Первые зимние осадки привели в ЧП. В столице произошло несколько случаев падения деревьев из-за начавшегося снегопада. Об этом сообщил Комплекс городского хозяйства столицы в telegram-канале. Так, например, одно из деревьев упало на девушку в районе Бирюлево Западное. Она получила травмы. Москвичам рекомендуют пересесть на общественный транспорт Из-за ухудшения погодных условий жителям столицы рекомендовали отказаться от поездок на личных автомобилях. Дептранс посоветовал использовать общественный транспорт. «Автодор» предупредил водителей о дожде с мокрым снегом на трассах М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева» и М-12 «Восток» в московском регионе и прилегающих областях. Об этом компания сообщила в своем telegram-канале. В аэропортах задержали около 20 рейсов По данных онлайн-табло, в столичных аэропортах начали задерживать рейсы. Так по состоянию на 20:35 мск в Шереметьево перенесли на более позднее время 10 рейсов, в Домодедово — пять рейсов, во Внуково и Жуковском — по два рейса. Командир судна, вылетающего из Москвы в Сочи объявил по громкой связи, что вылет задержан из-за необходимости своевременной обработки взлетно-посадочной полосы. Информацию передает ТАСС, ссылаясь на своего корреспондента. Сколько осадков выпало за сутки За день на столицу выпало 15% месячной нормы осадков — 10 миллиметров. По данным на шесть вечера в Москве высота снега составила около двух-трех сантиметров. Последний раз такое явление наблюдалось 14 лет назад, сообщила ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем telegram-канале. Синоптики прогнозируют, что температура воздуха в Москве опустится к нулевой отметке. Снег с дождем будет идти до утра 15 октября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве 14 октября выпал первый снег. Осадки начались в понедельник утром и продолжаются до сих пор. По данным Комплекса городского хозяйства Москвы, из-за сильного ветра попадали деревья. В аэропортах задерживают рейсы, свидетельствуют данные онлайн-табло. Автолюбителям рекомендуют отказаться от поездок на личном авто. Подробнее о последствиях стихии — в материале URA.RU. Снег зафиксировала метеостанция аэропорта Внуково в 11 утра 14 октября. Специалисты сообщили о том, что видимость составляет 9 километров. Первые зимние осадки привели в ЧП. В столице произошло несколько случаев падения деревьев из-за начавшегося снегопада. Об этом сообщил Комплекс городского хозяйства столицы в telegram-канале. Так, например, одно из деревьев упало на девушку в районе Бирюлево Западное. Она получила травмы. Из-за ухудшения погодных условий жителям столицы рекомендовали отказаться от поездок на личных автомобилях. Дептранс посоветовал использовать общественный транспорт. «Автодор» предупредил водителей о дожде с мокрым снегом на трассах М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева» и М-12 «Восток» в московском регионе и прилегающих областях. Об этом компания сообщила в своем telegram-канале. По данных онлайн-табло, в столичных аэропортах начали задерживать рейсы. Так по состоянию на 20:35 мск в Шереметьево перенесли на более позднее время 10 рейсов, в Домодедово — пять рейсов, во Внуково и Жуковском — по два рейса. Командир судна, вылетающего из Москвы в Сочи объявил по громкой связи, что вылет задержан из-за необходимости своевременной обработки взлетно-посадочной полосы. Информацию передает ТАСС, ссылаясь на своего корреспондента. За день на столицу выпало 15% месячной нормы осадков — 10 миллиметров. По данным на шесть вечера в Москве высота снега составила около двух-трех сантиметров. Последний раз такое явление наблюдалось 14 лет назад, сообщила ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем telegram-канале. Синоптики прогнозируют, что температура воздуха в Москве опустится к нулевой отметке. Снег с дождем будет идти до утра 15 октября.