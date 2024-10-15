Онколог рассказать, как предотвратить один из самых опасных видов рака

Предотвратить рак молочной железы помогут правильное питание, занятия спортом и отказ от курения. Об этом URA.RU рассказала врач-онколог медицинской компании СберЗдоровье Суна Исакова.
«Профилактика рака молочной железы включает в себя множество компонентов: соблюдение сбалансированного питания, поддержание физической активности не менее 150-200 минут в неделю, снижение веса при индексе массы тела выше 30 кг/м2, а также регулярное посещение врачей с профилактической целью и проведение скрининга», — рассказала Исакова. Она добавила, что необходимо сразу обратиться к врачу, если произошли изменения в тканях молочной железы.
Исакова отметила, что основными симптомами рака молочной железы могут быть образование в железе, выделения из соска и увеличение лимфатического узла в подмышечной впадине. По ее словам, развитию рака могут способствовать курение, ожирение и употребление алкоголя.
Ранее врач Вера Диденко рассказала, что для профилактики рака молочной железы лучше отказаться от фастфуда, жирной пищи и копченостей, передает 360.ru. По ее словам, также необходимо заниматься спортом и не употреблять спиртное.
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