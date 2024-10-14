14 октября 2024

В РФ ограничат продажу скоропортящихся товаров в интернете

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Скоропортящиеся товары берут под контроль
Скоропортящиеся товары берут под контроль Фото:

В России собираются ограничить продажу скоропортящихся товаров в интернете. Об этом говорится в законопроекте Минэкономразвития «О платформенной занятости».

«По новым правилам интернет-площадки смогут принимать для продажи скоропортящиеся продовольственные товары исключительно от торговых сетей, имеющих место на розничном рынке, где они реализуют эту продукцию. Товары будут продавать онлайн-площадки, если они смогут отвечать за их качество», — передает газета «Известия» со ссылкой на документ.

Ранее во время пандемии коронавируса в России выросли продажи продуктов через интернет. Минпромторг тогда задумался о защите прав потребителей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России собираются ограничить продажу скоропортящихся товаров в интернете. Об этом говорится в законопроекте Минэкономразвития «О платформенной занятости». «По новым правилам интернет-площадки смогут принимать для продажи скоропортящиеся продовольственные товары исключительно от торговых сетей, имеющих место на розничном рынке, где они реализуют эту продукцию. Товары будут продавать онлайн-площадки, если они смогут отвечать за их качество», — передает газета «Известия» со ссылкой на документ. Ранее во время пандемии коронавируса в России выросли продажи продуктов через интернет. Минпромторг тогда задумался о защите прав потребителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...