В РФ ограничат продажу скоропортящихся товаров в интернете

В России собираются ограничить продажу скоропортящихся товаров в интернете. Об этом говорится в законопроекте Минэкономразвития «О платформенной занятости».
«По новым правилам интернет-площадки смогут принимать для продажи скоропортящиеся продовольственные товары исключительно от торговых сетей, имеющих место на розничном рынке, где они реализуют эту продукцию. Товары будут продавать онлайн-площадки, если они смогут отвечать за их качество», — передает газета «Известия» со ссылкой на документ.
Ранее во время пандемии коронавируса в России выросли продажи продуктов через интернет. Минпромторг тогда задумался о защите прав потребителей.
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