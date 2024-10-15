Пациент напал на медиков и водителя скорой в Петербурге

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Машина скорой помощи. Тюмень, машина скорой медицинской помощи, скорая помощь
Также мужчина накинулся на водителя скорой помощи Фото:

В Санкт-Петербурге произошел инцидент с нападением на медиков скорой помощи, когда они пытались оказать помощь мужчине, найденному на перекрестке Русановской улицы и Октябрьской набережной. Нападавший был пьян и проявил агрессию на водителя, который заступился за женщин, сообщает пресс-служба Росгвардии Петербурга.

«Мужчина, который явно был пьян, очнулся и напал на женщин-врачей. А потом накинулся на водителя скорой, который заступился за коллег. Досталось и автомобилю», — рассказала пресс-служба Росгвардии Петербурга.

Ситуацию удалось урегулировать прибывшему наряду Росгвардии. Агрессивного 41-летнего мужчину задержали и доставили в отдел полиции. В итоге медицинская помощь ему оказалась не нужна.

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В Санкт-Петербурге произошел инцидент с нападением на медиков скорой помощи, когда они пытались оказать помощь мужчине, найденному на перекрестке Русановской улицы и Октябрьской набережной. Нападавший был пьян и проявил агрессию на водителя, который заступился за женщин, сообщает пресс-служба Росгвардии Петербурга. «Мужчина, который явно был пьян, очнулся и напал на женщин-врачей. А потом накинулся на водителя скорой, который заступился за коллег. Досталось и автомобилю», — рассказала пресс-служба Росгвардии Петербурга. Ситуацию удалось урегулировать прибывшему наряду Росгвардии. Агрессивного 41-летнего мужчину задержали и доставили в отдел полиции. В итоге медицинская помощь ему оказалась не нужна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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