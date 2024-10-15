Пациент напал на медиков и водителя скорой в Петербурге

15 октября 2024 в 05:24 Размер текста - 17 +

Также мужчина накинулся на водителя скорой помощи Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Санкт-Петербурге произошел инцидент с нападением на медиков скорой помощи, когда они пытались оказать помощь мужчине, найденному на перекрестке Русановской улицы и Октябрьской набережной. Нападавший был пьян и проявил агрессию на водителя, который заступился за женщин, сообщает пресс-служба Росгвардии Петербурга. «Мужчина, который явно был пьян, очнулся и напал на женщин-врачей. А потом накинулся на водителя скорой, который заступился за коллег. Досталось и автомобилю», — рассказала пресс-служба Росгвардии Петербурга. Ситуацию удалось урегулировать прибывшему наряду Росгвардии. Агрессивного 41-летнего мужчину задержали и доставили в отдел полиции. В итоге медицинская помощь ему оказалась не нужна. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Санкт-Петербурге произошел инцидент с нападением на медиков скорой помощи, когда они пытались оказать помощь мужчине, найденному на перекрестке Русановской улицы и Октябрьской набережной. Нападавший был пьян и проявил агрессию на водителя, который заступился за женщин, сообщает пресс-служба Росгвардии Петербурга. «Мужчина, который явно был пьян, очнулся и напал на женщин-врачей. А потом накинулся на водителя скорой, который заступился за коллег. Досталось и автомобилю», — рассказала пресс-служба Росгвардии Петербурга. Ситуацию удалось урегулировать прибывшему наряду Росгвардии. Агрессивного 41-летнего мужчину задержали и доставили в отдел полиции. В итоге медицинская помощь ему оказалась не нужна.