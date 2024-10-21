21 октября 2024

В Петербурге отменили ночную разводку мостов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Санкт-Петербург, аврора, история, корабль, санкт-петербург
Мосты не разведут из-за погодных условий в ночь с 21 на 22 октября Фото:

Мосты в Санкт-Петербурге не будут разводить в ночь на 22 октября из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщила компания «Мостотрест».

«В ночь с 21 на 22 октября в связи с ухудшением погодных условий мосты разводиться не будут», — говорится в telegram-канале предприятия. Это решение было принято для обеспечения безопасности жителей и гостей города.

По информации МЧС, в Петербурге 22 октября ожидается усиление ветра до 15 м/с. Причиной стала приближающаяся к городу циклоническая депрессия с Атлантики.

По прогнозам синоптиков, с 21 октября в город под влиянием антициклона придут дожди, сильный ветер и плотная облачность. Однако температура воздуха будет оставаться высокой, сообщил в своем telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мосты в Санкт-Петербурге не будут разводить в ночь на 22 октября из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщила компания «Мостотрест». «В ночь с 21 на 22 октября в связи с ухудшением погодных условий мосты разводиться не будут», — говорится в telegram-канале предприятия. Это решение было принято для обеспечения безопасности жителей и гостей города. По информации МЧС, в Петербурге 22 октября ожидается усиление ветра до 15 м/с. Причиной стала приближающаяся к городу циклоническая депрессия с Атлантики. По прогнозам синоптиков, с 21 октября в город под влиянием антициклона придут дожди, сильный ветер и плотная облачность. Однако температура воздуха будет оставаться высокой, сообщил в своем telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...