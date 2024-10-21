В Петербурге отменили ночную разводку мостов

22 октября 2024 в 03:32 Размер текста - 17 +

Мосты не разведут из-за погодных условий в ночь с 21 на 22 октября Фото: Александр Елизаров © URA.RU Мосты в Санкт-Петербурге не будут разводить в ночь на 22 октября из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщила компания «Мостотрест». «В ночь с 21 на 22 октября в связи с ухудшением погодных условий мосты разводиться не будут», — говорится в telegram-канале предприятия. Это решение было принято для обеспечения безопасности жителей и гостей города. По информации МЧС, в Петербурге 22 октября ожидается усиление ветра до 15 м/с. Причиной стала приближающаяся к городу циклоническая депрессия с Атлантики. По прогнозам синоптиков, с 21 октября в город под влиянием антициклона придут дожди, сильный ветер и плотная облачность. Однако температура воздуха будет оставаться высокой, сообщил в своем telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мосты в Санкт-Петербурге не будут разводить в ночь на 22 октября из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщила компания «Мостотрест». «В ночь с 21 на 22 октября в связи с ухудшением погодных условий мосты разводиться не будут», — говорится в telegram-канале предприятия. Это решение было принято для обеспечения безопасности жителей и гостей города. По информации МЧС, в Петербурге 22 октября ожидается усиление ветра до 15 м/с. Причиной стала приближающаяся к городу циклоническая депрессия с Атлантики. По прогнозам синоптиков, с 21 октября в город под влиянием антициклона придут дожди, сильный ветер и плотная облачность. Однако температура воздуха будет оставаться высокой, сообщил в своем telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.