В Петербурге отменили ночную разводку мостов

Мосты в Санкт-Петербурге не будут разводить в ночь на 22 октября из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщила компания «Мостотрест».
«В ночь с 21 на 22 октября в связи с ухудшением погодных условий мосты разводиться не будут», — говорится в telegram-канале предприятия. Это решение было принято для обеспечения безопасности жителей и гостей города.
По информации МЧС, в Петербурге 22 октября ожидается усиление ветра до 15 м/с. Причиной стала приближающаяся к городу циклоническая депрессия с Атлантики.
По прогнозам синоптиков, с 21 октября в город под влиянием антициклона придут дожди, сильный ветер и плотная облачность. Однако температура воздуха будет оставаться высокой, сообщил в своем telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
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